¿Cómo se benefician algunas compañías del movimiento anti-ciencia que se ha popularizado con Trump?

NUEVA YORK- Dos asesores del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr se sentaron en un escenario en California esta primavera, dirigiéndose a una audiencia en una feria comercial de la industria de productos naturales que atrajo a decenas de miles de personas de compañías de alimentos, bancos de inversión, vendedores de suplementos y otras empresas. Su mensaje: Los objetivos del movimiento Make America Healthy Again (Hagamos a Estados Unidos Saludable Otra Vez, o MAHA) ayudarán a sus resultados financieros. TE PUEDE INTERESAR: Informe de la agencia de salud genera preocupaciones en Estados Unidos ”Me sorprende ver a los republicanos llevar a la industria de suplementos y la industria de la salud holística, a los quiroprácticos y a los acupunturistas a la tierra prometida”, indicó Del Bigtree, según un video de las declaraciones obtenido por The Associated Press. En ese momento, Bigtree lideraba MAHA Action, uno de los grupos que una investigación de AP encontró impulsando proyectos de ley anti-ciencia en los estados. Poderosos defensores anti-vacunas y personas que venden productos potencialmente dañinos como la leche cruda están obteniendo beneficios al impulsar la redacción de políticas anti-ciencia en la ley en todo Estados Unidos. Ellos objetan el término “anti-ciencia” y retratan el movimiento MAHA como de base. Pero está alimentado por una red de grupos nacionales bien financiados liderados por personas que han obtenido beneficios, tanto financieros como de otro tipo, al sembrar desconfianza en la medicina y la ciencia.

Ya sea impulsando sus carreras o vendiendo más productos, estos líderes están encontrando formas de beneficiarse. Una forma en que los activistas promueven esas ideas es a través de la legislación estatal. Los partidarios argumentaron que ganar dinero o aumentar las ventas para las empresas, como los productores de lácteos, es razón para aprobar leyes que eliminarían las protecciones al consumidor, encontró AP. En al menos un caso, ese razonamiento se detalló en el texto del proyecto de ley. AYUDANDO A TRAVÉS DE MAHA Una crítica central que Kennedy y sus aliados repiten sobre las grandes compañías farmacéuticas y el establecimiento médico es que están motivados por las ganancias. Pero el mercado global de bienestar médico es un gran negocio de 1.5 billones de dólares, y les está beneficiando. La nominada a directora de salud Casey Means ha ganado dinero promoviendo docenas de productos de salud y bienestar, incluido un servicio de pruebas de sangre, y cofundó una aplicación de seguimiento de nutrición, sueño y ejercicio. Su hermano, Calley Means, un cercano asesor de Kennedy, continúa su participación en TrueMed, una empresa que promueve alternativas de bienestar. Bigtree habló en ExpoWest en una sesión dirigida a la industria de suplementos. La investigación de mercado presentada durante la sesión mostró que la industria alcanzó 69,300 millones de dólares en ventas en 2024. TE PUEDE INTERESAR: Kennedy afirma que el autismo lo causa una “toxina ambiental” y que se puede prevenir En Delaware, un proyecto de ley que legaliza la venta de leche cruda el año pasado establece que “puede aumentar las ganancias para los productores de lácteos de Delaware”. Varios agricultores testificaron a favor, y uno lo llamó “una oportunidad económica de 15,6 millones de dólares”. El Instituto de Leche Cruda, según la sinopsis del proyecto, dice que los productores de leche cruda pueden obtener una ganancia casi 10 veces mayor que la de la leche regular pasteurizada. La pasteurización destruye bacterias peligrosas que pueden enfermar a las personas. El Instituto de Leche Cruda fue fundado por el agricultor de California Mark McAfee, quien dijo que su Raw Farm LLC es el mayor productor de leche cruda del mundo. AP encontró que McAfee ha testificado en más de media docena de estados para aumentar el acceso a la leche cruda. Un proyecto de ley en Missouri permitiría la venta minorista de leche cruda de granjas aprobadas para ser listadas por el Instituto de Leche Cruda. Pero la propia operación de McAfee demuestra lo difícil que es proteger la leche cruda de la contaminación. Ha tenido ocho retiros relacionados con productos de leche cruda desde 2015, según el estado, aunque McAfee dijo que cuatro de esos no están relacionados con enfermedades. Esa historia no se mencionó cuando McAfee testificó a favor del proyecto de ley de Delaware. Tampoco mencionó que solo unos meses antes de la audiencia, su granja fue identificada como la fuente de un brote de salmonela que, según registros estatales del año pasado, enfermó al menos a 165 personas.