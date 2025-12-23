Compras navideñas en EU caminan más lento que 2024

Internacional
/ 23 diciembre 2025
    Compras navideñas en EU caminan más lento que 2024
    Los compradores son selectivos al hacer compras navideñas, que eligen centrarse en regalos para debajo del árbol en lugar de decoraciones navideñas como adornos para el árbol. FOTO: AP.

Los consumidores aumentaron su gasto, particularmente en artículos como dispositivos y ropa, durante las primeras siete semanas del período de compras festivas

NUEVA YORK.- Desde el mes de noviembre las ventas navideñas han aumentado un 4.2% en Estados Unidos, un ritmo más lento que el incremento del 4.8% registrado durante el mismo período del año pasado

Lo anterior fue informado por la división Visa Consulting & Analytics de la compañía, que analizó un subconjunto de datos de la red de pagos de Visa en Estados Unidos.

De acuerdo a lo que informó, el ritmo fue más lento que el año pasado debido a preocupaciones sobre los precios más altos y otras inquietudes económicas.

Cabe destacar que esta cifra de ventas incluye todos los métodos de pago, incluyendo efectivo y tarjeta.

Además los datos, que excluyen las ventas de concesionarios de automóviles, estaciones de servicio y restaurantes, no están ajustados por inflación, incluyendo el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

Cuando se ajustan, las ventas minoristas aumentaron un más modesto 2.2% durante ese período, según el principal economista de Visa en Estados Unidos, Michael Brown. Eso se compara con el aumento de ventas ajustado por inflación del 3% del año pasado.

“Desde luego no es una temporada espectacular”, dijo Brown.

“Es una temporada navideña promedio dada la preocupación por el crecimiento macroeconómico, la inflación. Todavía hay mucha incertidumbre entre la población consumidora”, añadió.

Los minoristas señalan que muchos hogares sufren ante los precios más altos en comestibles, alquiler y bienes importados afectados por aranceles. El último informe de empleo, publicado por el Departamento de Trabajo la semana pasada, también muestra un panorama laboral desalentador.

Como resultado, el ánimo de los consumidores ha sido sombrío, aunque mejoró el mes pasado a medida que las preocupaciones sobre la inflación disminuyeron un poco, según la Universidad de Michigan.

Visa espera que los datos de ventas navideñas estén más o menos en línea con su predicción de un aumento del 4.6% en las ventas para el período combinado de noviembre y diciembre.

Resaltó que aun restan los 10 días más ocupados de la temporada de compras navideñas, incluyendo el martes, el día después de Navidad y el sábado después de Navidad.

Y se espera que las ventas en noviembre y diciembre estén entre 1.01 billones y 1.02 billones de dólares. Eso representaría un aumento del 3.7% al 4.2% respecto al año pasado.

