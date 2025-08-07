Con Trump, EU deja de ser meca del turismo

En la administración de Donald Tump, Estados Unidos está dejando de ser la meca del turismo debido a las políticas del mandatario republicano: controles fronterizos invasivos, inspecciones a las redes de los viajeros, pasando por el alza a costos de visas, entre otras, están desalentando a la gente a viajar a este país.

Las entradas por carretera desde Canadá disminuyeron en 22% en comparación con el mismo mes del año anterior, y las reservas aéreas para el periodo de abril a septiembre se redujeron en 10%.

En el caso canadiense, no son sólo los cambios en el trato al turista, sino las declaraciones controvertidas de Trump, incluyendo su insistencia en que Canadá se convierta en el estado 51 de la Unión Americana.

El gobierno de Trump trata hoy a los viajeros extranjeros que llegan a EU como sospechosos.

Desde enero, la administración reactivó la autoridad total de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que, cada vez que sea necesario, puedan revisar celulares, laptops, tabletas, discos duros y perfiles digitales de cualquier visitante, sin necesidad de orden judicial ni presencia legal.

A esto se suman las nuevas tarifas: el nuevo cargo de 250 dólares para la llamada Visa Integrity, sumado al costo actual de solicitud, que asciende a 185 dólares, elevará el precio mínimo de una visa de turista estadounidense a 435 dólares, lo que representa un aumento de 135% respecto a 2022.

El gobierno decidió implementar además un programa piloto para cobrar una fianza de hasta 15 mil dólares para países con altas tasas de violación del periodo aprobado de permanencia en Estados Unidos. Por lo pronto, aplica para dos países: Malaui y Zambia.

En el futuro, podría incluir a más. Y aunque sea reembolsable, podría volver el viaje simplemente inaccesible para millones de solicitantes.

Expertos del sector turístico, como la Asociación de Viajes de Estados Unidos, han advertido que “estas barreras económicas podrían agravar aún más la caída de visitantes extranjeros, que ya venía en descenso desde inicios de 2025”.

Analistas como Scott Keyes, de Going, señalaron que estas políticas “envían el mensaje de que Estados Unidos no es un destino hospitalario para el turismo global”.

Según la US Travel Association, entre enero y mayo de 2025 ingresaron 27 millones 300 mil turistas internacionales a Estados Unidos, frente a los 30 millones del mismo periodo en 2024, lo que representa una caída de 9.1%.

El World Travel and Tourism Council (WTTC) proyecta una pérdida de más de 12 mil 500 millones de dólares para el cierre del año. Sólo en marzo, la contracción fue de 11.6%.

Las grandes ciudades como Nueva York, San Francisco, Orlando, Miami, Los Ángeles, Denver y Las Vegas, por mencionar sólo algunas, han comenzado a reportar ocupaciones hoteleras por debajo de 65%, con miles de cancelaciones en la costa este y en parques temáticos de Florida, como la casa de Mikey Mouse.

La US Travel Association advierte que una disminución de 10% en los visitantes canadienses podría traducirse en una pérdida de 2 mil 100 millones de dólares en ingresos y la eliminación de 14 mil empleos en el sector turístico estadounidense.

Un análisis de la firma económica IMPLAN, publicado en mayo de 2025, indica que la disminución del turismo internacional hacia Estados Unidos podría resultar en la pérdida de aproximadamente 230 mil empleos en sectores relacionados con el turismo, como restaurantes, el alojamiento y el entretenimiento.

Canadá redujo, de manera acumulada, 35% sus entradas por tierra y 20% por aire. México registró una baja de 23%, especialmente hacia Texas, California y Florida. Alemania, Francia y Países Bajos redujeron sus flujos en 17.2%.

Desde Asia oriental, los visitantes de Japón, Corea del Sur y Taiwán también disminuyeron en más del 11%.

Mientras EU pierde todo tipo de turismo (de entretenimiento, médico, empresarial, etc), otros ganan. Japón (+22%), Portugal (+18%), Canadá (+15%), Corea del Sur (+14%), Colombia (+17%) y España (+12%), entre otros, se han beneficiado directamente de ese vacío.

Estas naciones han adoptado campañas que apelan a la privacidad y hospitalidad. Destination Canada, por ejemplo, lanzó campañas con frases como “Cruza sin fricciones” y “Tu privacidad no es negociable”. Portugal ha promovido el eslogan “Ven como eres, navega como quieras”.

Tokio y Seúl se posicionan como los destinos tecnológicos que no exigen entregar tu identidad digital al aterrizar.Medios y ONG han documentado decenas de casos de personas que denuncian la forma como fueron tratados al llegar a EU.

Como Nikki Saroukos, ciudadana australiana, quien fue deportada desde Hawái tras un interrogatorio sobre sus mensajes de WhatsApp. “Fue aterrador. Me trataron como a una criminal sin haber hecho nada. Sólo tenía fotos con amigas y conversaciones personales. Me preguntaron si simpatizaba con alguna causa feminista”, relató a News.com.au.

Helen Marquette, maestra canadiense, canceló el tradicional viaje de sus estudiantes a Nueva York al saber que uno de sus alumnos fue retenido en la frontera por tener en su celular videos editados en TikTok sobre protestas ambientales.

“No voy a arriesgar que interroguen a mis alumnos o les revisen sus teléfonos. Lo que pasa en la frontera ya no tiene lógica”, explicó a CBC.

Los operadores turísticos lo saben desde hace meses. En Francia, Pierre Savary, agente de viajes en Lyon, asegura que más de 70% de sus clientes pide evitar escalas o vuelos a EU.

“No quieren que les hurguen el teléfono. Temen ser marcados por un like o una foto antigua”, explica. En Brasil, Beatriz Mendoza, operadora de turismo en Sao Paulo, confirmó a O Globo que “los pasajeros eligen destinos donde se sienten bienvenidos, no vigilados”.