Concluye el Vaticano 2024 con un superávit de 1.6 millones y baja su déficit a 44 mde

CIUDAD DEL VATICANO- De acuerdo a un nuevo informe dado a conocer por la Secretaría de Economía de la Santa Sede, el presupuesto del Vaticano en 2024 registró un superávit de 1.6 millones de euros, con lo que esta cifra revela una recuperación significativa con respecto al déficit de 51.2 millones de euros registrado el año anterior, este fue gracias sobre todo al aumento de las donaciones.

Así también, en este documento describe que se observó una tendencia que es claramente positiva, sin embargo, reconoce “que la plena sostenibilidad financiera es un objetivo a largo plazo ya que la principal mejora se ha producido por el aumento de las donaciones”.

“La mejora registrada en 2024, con la reducción del déficit operativo estructural de 83.5 millones de euros a 44.4 millones, representa un avance significativo en la consolidación de la situación económica de la Santa Sede”, explica Vatican News y resalta este dato es derivado del incremento de los ingresos, “que ascendieron a casi 79 millones de euros en comparación con el año anterior. El aumento se atribuye al crecimiento de las donaciones, los resultados positivos de las actividades hospitalarias y los avances en la gestión inmobiliaria y comercial”.

En este sentido, el informe precisa que la gestión financiera fue positiva, dando como resultado que se genera un beneficio neto de 46 millones de euros, con lo que logró superar los niveles alcanzados en 2023; teniendo un papel fundamental en la cobertura del déficit operativo.

En opinión del Prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos, Maximino Caballero Ledo “no se trata solo de mantener un presupuesto equilibrado”, quien prosigue haciendo énfasis, ”sino de fortalecer la capacidad de la Santa Sede para optimizar cada contribución recibida”, haciendo de esta forma, añade Caballero Ledo, “que el servicio a la misión de la Iglesia universal sea más sólido y sostenible”.

Del presupuesto vaticano, las áreas de gasto más significativas son el culto y la evangelización (14%), la comunicación (12%), la presencia en el mundo a través de las nunciaturas apostólicas (10%) y los servicios caritativos (10%).

El “ministro” de Economía de la Santa Sede, el español Maximino Caballero Ledo, en declaraciones a medios vaticanos, explicó que la situación en los últimos diez años con las reformas que se implementaron en el pontificado de Francisco han ido mejorando las arcas vaticanas.

“A pesar de la significativa mejora lograda, se mantiene un déficit operativo de 44.4 millones de euros. Por lo tanto, continuamos con determinación el camino hacia la plena sostenibilidad financiera, transformando este desafío en una oportunidad de consolidación y crecimiento, que debemos afrontar con continuidad, realismo y disciplina, manteniendo un equilibrio entre el compromiso misionero y la gestión responsable de los recursos”, añadió.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Vatican News.