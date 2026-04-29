Condenan a expresidente de Corea del Sur a 7 años de prisión

La condena por obstrucción a la justicia y otros cargos se suma a la cadena perpetua que ya recibió por cargos de rebelión derivados de su desconcertante impulso autoritario, que desencadenó la crisis más grave para la democracia del país en décadas.

Un tribunal de apelaciones de Corea del Sur condenó el miércoles al expresidente Yoon Suk Yeol a siete años de prisión por resistirse al arresto y eludir una reunión legítima del Gabinete antes de la breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 .

El juez Yoon Sung-sik del Tribunal Superior de Seúl declaró que el expresidente conservador eludió la reunión plenaria del Gabinete, obligatoria por ley, antes de declarar la ley marcial, falsificó documentos para ocultar la omisión y desplegó a agentes de seguridad “como un ejército privado” para resistir los intentos de las fuerzas del orden de arrestarlo en las semanas posteriores a su destitución.

El expresidente Yoon permaneció en silencio mientras se leía el veredicto y no hizo comentarios.

En enero, un tribunal de primera instancia condenó a Yoon a cinco años de prisión, pero lo absolvió parcialmente de los cargos de abuso de poder relacionados con la reunión del Gabinete previa a la declaración de la ley marcial, al considerar que no era responsable de la inasistencia de dos miembros que habían sido invitados a asistir.

El Tribunal Superior de Seúl revocó esa absolución, declarándolo culpable de todos los cargos y dictaminando que violó los derechos de esas dos personas, así como los de otros siete miembros del Gabinete que no fueron notificados, al convocar solo a un grupo selecto para simular una reunión formal.

Aunque breve, el decreto de ley marcial emitido por Yoon el 3 de diciembre de 2024 sumió al país en una grave crisis política, paralizando la política y la diplomacia de alto nivel y sacudiendo los mercados financieros.

La agitación solo se calmó después de que su rival liberal, Lee Jae Myung, ganara las elecciones presidenciales anticipadas en junio.

Yoon fue suspendido de su cargo el 14 de diciembre de 2024 tras ser destituido por la legislatura de mayoría liberal y fue formalmente destituido por el Tribunal Constitucional en abril de 2025.

Tras su suspensión del cargo, se negó a acatar la orden judicial de un tribunal de Seúl para detenerlo e interrogarlo, lo que provocó un enfrentamiento en el que decenas de investigadores llegaron a la residencia presidencial a principios de enero de 2025, pero fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad presidenciales y barricadas de vehículos.

Fue detenido a finales de ese mismo mes, puesto en libertad por otro tribunal en marzo y posteriormente arrestado de nuevo en julio.

Tras ello, permaneció bajo custodia mientras se iniciaba una serie de juicios penales, que aún continúan.