Condenan en Italia a exjefe de autopistas por derrumbe mortal de puente en 2018 y a otros 29 más

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    Condenan en Italia a exjefe de autopistas por derrumbe mortal de puente en 2018 y a otros 29 más
    Un nuevo puente diseñado por el arquitecto italiano nacido en Génova, Renzo Piano, se inauguró en 2020, sobre un monumento a las víctimas del derrumbe del puente Morandi. AP/ VANGUARDIA

Después del derrumbe de 200 metros del puente Morandi que causó la muerte de 43 personas, el poder judicial italiano hizo una condena conjunta que suma 400 años en total

Una corte italiana el jueves condenó al exdirector general del principal operador de autopistas de Italia y a otras 29 personas en el derrumbe del puente de la autopista de Génova de 2018 que hizo que vehículos se precipitaran y mató a 43 personas, un desastre que expuso graves fallas en el mantenimiento de la infraestructura italiana.

Decenas de familiares de las víctimas abarrotaron la sala del tribunal al tiempo que el juez presidente Paolo Lepri leía los veredictos contra 57 acusados, incluidos exdirectivos y funcionarios. Muchos familiares rompieron en llanto durante la lectura de las sentencias.

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El exdirector general del operador de autopistas Autostrade per L’ Italia, Giovanni Castellucci, recibió una sentencia de 12 años de prisión, la más alta del caso, luego de cuatro años de juicio y cuatro horas de deliberaciones.

También fue condenado el exjefe de mantenimiento de Autostrade, Michele Donferri Mitelli, quien recibió una sentencia de 11 años de prisión. Al exdirector general de la empresa de ingeniería SPEA, Antonino Galatà, se le dictó una pena de cinco años y seis meses de prisión.

Los acusados enfrentaron cargos que incluyeron negligencia que resultó en el derrumbe y homicidio involuntario derivados de presuntas fallas en el mantenimiento del puente, que formaba parte de una ruta principal que conectaba el norte de Italia con la Riviera francesa.

En total, 30 personas fueron condenadas y recibieron sentencias que van de 1 año y 11 meses a 12 años de prisión. Otras fueron declaradas no culpables, o cargos menores habían prescrito conforme al estatuto de limitaciones.

“Creo que es importante que la responsabilidad se extienda más allá de quienes están en la cima. Autostrade, SPEA y el Ministerio de Transporte tenían todos roles que desempeñar. Espero que la responsabilidad del Estado también surja claramente”, dijo a los periodistas afuera del tribunal Egle Possetti, quien encabeza un comité para preservar la memoria de las víctimas del puente.

“Perdí a mi hermana, a sus dos hijos, a mi cuñado e incluso a su perrito. De ahí viene mi determinación: asegurarme de que reciban justicia y de que sus muertes no hayan sido en vano”, dijo.

Poco antes del mediodía del 14 de agosto de 2018, una sección de 200 metros del puente de la autopista Morandi de Génova cedió durante una tormenta y se desplomó junto con decenas de vehículos, que se vinieron abajo.

Las imágenes del puente colapsado le dieron la vuelta al mundo y conmocionaron a los italianos en uno de los días de mayor tránsito de Italia, cuando millones de personas salían para el tradicional feriado de Ferragosto del 15 de agosto, que marca el pico de la temporada de vacaciones de verano.

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Los fiscales sostuvieron que años de desatención en el mantenimiento llevaron al derrumbe y solicitaron condenas combinadas que suman casi 400 años para todos los acusados. Los acusados niegan haber cometido irregularidades y afirman que la causa fue un defecto de construcción.

“Nuestra expectativa es sentir que se reconoce nuestro dolor... y que se reconozca que esto no ocurrió por casualidad, sino por graves fallas en el mantenimiento”, dijo Raffaele Caruso, uno de los abogados que representan a las víctimas.

Considerado una maravilla de la ingeniería cuando se inauguró en 1967, el Morandi contaba con tres pilas de concreto en forma de A y cables recubiertos de concreto.

Caruso, que representa a los familiares de tres víctimas, dijo que el juicio mostró que durante décadas existieron señales de advertencia sobre defectos en el pilón que colapsó. Citó trabajos de mantenimiento en los otros dos a partir de 1993 que nunca se extendieron al tercero.

“Desde 1993 en adelante, el problema era conocido. Teníamos tres pilones idénticos. Dos ya habían mostrado el mismo defecto, y nadie se preguntó seriamente si el tercero también lo tenía”, señaló Caruso.

El actual director ejecutivo de Autostrade, Arrigo Giana, emitió una disculpa pública el jueves en una carta abierta publicada en los principales diarios italianos.

“Las medidas y decisiones de algunas personas dejaron cicatrices indelebles”, sostuvo Giana, quien se incorporó a Autostrade como director ejecutivo el año pasado. “Ofrecer hoy la disculpa que entonces no se hizo es, para nosotros, un imperativo moral que va más allá de establecer la responsabilidad legal y del curso de la justicia hacia la verdad”.

Autostrade y su filial alcanzaron un acuerdo sobre responsabilidad corporativa anteriormente en el proceso, pagando aproximadamente 30 millones de euros (34 millones de dólares) en sanciones financieras. El acuerdo evitó que las empresas fueran juzgadas como acusadas corporativas y sanciones potencialmente mucho más severas, incluida la exclusión de contratos públicos.

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Los acuerdos se alcanzaron después que las empresas adoptaran nuevos procedimientos de cumplimiento destinados a prevenir accidentes similares, y luego que las víctimas fueran compensadas.

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