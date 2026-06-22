Confirma Andy Burnham que va a presentarse para suceder a Starmer

LONDRES- El exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, confirmó este lunes que se presentará para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro del Reino Unido. De camino en tren hacia Londres, donde asumirá su escaño como diputado, Burnham dijo en X que la dimisión este lunes de Starmer, que perdió la confianza de su formación, “marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable”.

“Yo me presentaré como parte de este proceso”, afirmó. Burnham ya ha asegurado que cuenta con los avales necesarios, mientras que el exministro Wes Streeting, que se perfilaba como posible aspirante, anunció este lunes que apoya al exalcalde de Mánchester. “Keir ha prestado un enorme servicio a nuestro país y quiero agradecerle su liderazgo y dedicación durante un periodo tan difícil”, declaró Burnham, que ya sirvió como ministro en anteriores Administraciones laboristas. “El país espera estabilidad, seriedad y un enfoque continuo en los asuntos que más importan, y eso es lo que va a recibir. A medida que avancemos, nuestra prioridad debe ser trabajar juntos para devolver al Reino Unido al punto en el que todos queremos que esté”, añadió.

Burnham señaló en su mensaje en la red social que “la gente quiere ver avances en crecimiento económico, coste de la vida, servicios públicos, vivienda y oportunidades para la próxima generación”. También adujo que “el cambio político nunca debe distraer de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas» y subrayó que «el movimiento laborista siempre ha sido más fuerte cuando mira hacia adelante con confianza y determinación”. “Eso es lo que haremos a partir de ahora, y nos aseguraremos de que esta transición sea un proceso positivo de renovación para nuestro partido y nuestro país”, mantuvo. Burnham pudo regresar a la Cámara de los Comunes, donde jurará este lunes, al ganar el pasado 18 de junio el escaño por la circunscripción de Makerfield, después de que un colega la dejara vacante justamente para que pudiera optar a ella y, en caso de ganarla, desafiar el liderazgo laborista.

Al anunciar este lunes su dimisión, Starmer dijo que el 9 de julio empezará el periodo de presentación de candidaturas para sustituirle, que se cerraría antes del receso veraniego del Parlamento, previsto para el 16 del próximo mes. Si solo hubiera un candidato, no haría falta celebrar unas elecciones internas, que en todo caso quedarían resueltas para septiembre. Para presentarse, los candidatos necesitan el apoyo de un 20 % del grupo parlamentario, actualmente 81 diputados, así como de entidades afiliadas al laborismo. ESTAS SON LAS PRINCIPALES CONTROVERSIAS QUE TERMINARON POR DEBILITAR LA GESTIÓN DE STARMER El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión y dio a conocer un calendario sobre su retirada del poder y como líder laborista. Starmer consiguió en julio de 2024 una aplastante victoria en las elecciones generales británicas, poniendo fin a 14 años de Gobiernos conservadores, pero poco después el apoyo al dirigente laborista fue descendiendo, mientras crecía el del partido populista de derechas Reform UK.

Estas son algunas de las principales controversias que han debilitado la gestión de Starmer: – El Gobierno se enfrentó a un golpe ético a su llegada a Downing Street, tras revelarse que Starmer y varios de sus ministros aceptaron lujosos regalos, ropa y entradas para eventos musicales. – El Ejecutivo impulsó recortes impopulares del Estado del bienestar, como cambios en el subsidio de combustible para los pensionistas, lo que erosionó su apoyo entre parte del electorado y el laborismo. – También subió los impuestos en las herencias de propiedades familiares en el sector agrícola, lo que provocó protestas en gran parte del país y un gran descontento del sector agroalimenatario. – Starmer se vio obligado a dar marcha atrás, debido a la presión política, en lo referente al límite de subsidios para las familias con un tercer hijo. Ese intento de limitar la ayuda fue eliminado el pasado abril. – Angela Rayner dimitió como viceprimera ministra británica tras verse envuelta en un escándalo fiscal relacionado con el impago de impuestos sobre una propiedad personal, que después resolvió. – Las discrepancias sobre el presupuesto de defensa motivaron el malestar de las Fuerzas Armadas. Defensa estimó que se requería un incremento de 28.000 millones de libras (32.200 millones de euros) en los próximos cuatro años para cumplir sus compromisos estratégicos, pero Starmer solo reservó entre 10.000 y 13.500 millones de libras (entre 11.500 y 15.525 millones de euros), en un contexto de déficit fiscal. – Fuerte polémica por la designación del antiguo ministro laborista Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos, a pesar de que se conocían sus vínculos con el fallecido pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. – Dimisión de dos importantes ministros, Wes Streeting (Sanidad) y John Healey (Defensa), por desacuerdos con la gestión del primer ministro. Varios secretarios de Estado también renunciaron. – Aunque Starmer inició su mandato consiguiendo una buena relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el que llegó a alcanzar un pacto comercial, en los últimos meses ese vínculo sufrió un retroceso después de que el primer ministro se negase a participar en la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán, como hicieron también otros países europeos. LA SUCESIÓN PODRÍA EXTENDERSE HASTA SEPTIEMBRE La dimisión este lunes del primer ministro británico, Keir Starmer, abre un proceso para elegir a su sucesor al frente del Partido Laborista y del Gobierno, que podría resolverse en cuestión de días o prolongarse hasta septiembre en función de si hay o no una contienda interna. Estas son las claves del proceso: El calendario El Comité Ejecutivo Nacional (NEC), órgano de gobierno del Partido Laborista, será el encargado de fijar el calendario de la sucesión. Starmer ha indicado que espera que el periodo de presentación de candidaturas se abra el próximo 9 de julio y concluya antes del receso parlamentario estival, previsto para el 16 de julio. Si solo hay un aspirante, el relevo podría resolverse entonces. En caso de concurrir varios candidatos, la elección se prolongaría y se espera que quede cerrada antes de la reanudación de las sesiones parlamentarias en septiembre, a tiempo para el congreso anual del partido a finales de ese mes. Presentación de candidaturas Los aspirantes deben contar con el apoyo del 20 % del grupo parlamentario laborista, actualmente 81 diputados. Además, necesitan el respaldo de al menos el 5 % de las agrupaciones locales del partido o de tres organizaciones afiliadas, entre ellas al menos dos sindicatos, que representen en conjunto el 5 % de la afiliación vinculada a la formación. Votación Una vez validadas las candidaturas por el NEC, los militantes del Partido Laborista votan mediante un sistema en el que ordenan a los aspirantes según sus preferencias. Si ningún candidato supera el 50 % en la primera ronda, se elimina al menos votado y se redistribuyen los apoyos hasta que uno alcance la mayoría absoluta. Una ‘coronación’ Si solo un aspirante reúne los apoyos necesarios o no hay rivales, no sería necesaria una votación entre la militancia. En ese caso, el nuevo líder y primer ministro podría ser designado ya en julio sin proceso de elección interno, en lo que los medios británicos describen como una ‘coronación’. Relevo en Downing Street El ganador del proceso se convertirá automáticamente en primer ministro, sin necesidad de elecciones generales, ya que el Partido Laborista mantiene la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes que obtuvo en los comicios de 2024. El rey Carlos III le invitará a formar Gobierno tras su elección como líder de la formación. Posibles aspirantes El exalcalde de Mánchester Andy Burnham se perfila como principal favorito tras regresar como diputado a la Cámara de los Comunes al ganar el pasado 18 de junio el escaño por la circunscripción de Makerfield. Burnham, que ya fue ministro en anteriores Gobiernos laboristas, ha indicado que cuenta con el apoyo de al menos 200 diputados de los 403 que integran el grupo parlamentario laborista. También suena el exministro de Sanidad Wes Streeting, que dimitió el pasado mayo en medio de las tensiones internas del partido, aunque se desconoce si cuenta con apoyo suficiente entre sus colegas. Asimismo, el exministro de Fuerzas Armadas Al Carns ha expresado su disposición a dar un paso al frente, sin que se sepa tampoco si reúne los avales necesarios. La exviceprimera ministra Angela Rayner no ha confirmado aún sus intenciones.

Publicidad