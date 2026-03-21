Consecuencias energéticas de la guerra en Irán resalta la importancia de las energías renovables

HANOI- La guerra en Irán expone la dependencia mundial de las frágiles rutas de transporte de los combustibles fósiles, lo que acentúa la urgencia de acelerar la transición a las energías renovables. Los combates han paralizado casi por completo las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que se transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Esta alteración ha sacudido a los mercados energéticos, elevado los precios y afectado a las economías que dependen de las importaciones.

Asia, el destino de la mayor parte de ese petróleo, ha sido la región más afectada, pero las perturbaciones también representan presión para Europa, donde los legisladores buscan formas de reducir la demanda energética, y para África, que se prepara para crecientes precios del combustible e inflación. A diferencia de crisis petroleras anteriores, ahora las energías renovables compiten con los combustibles fósiles en muchos lugares. Más del 90% de los nuevos proyectos de energía renovable a nivel mundial en 2024 resultaron más económicos que las alternativas que se basaban en combustibles fósiles, según la Agencia Internacional de las Energías Renovables. Además de su uso para generar electricidad, el petróleo se utiliza en numerosas industrias, tales como las de producción de fertilizantes y de plásticos. Por lo tanto, la mayoría de los países sienten el impacto, mientras que aquellos con mayor capacidad de utilizar energías renovables están más protegidos, ya que dichas energías dependen de recursos que se obtienen a nivel nacional como el sol y el viento, y no de combustibles importados. “Estas crisis ocurren con regularidad”, dijo James Bowen, de la consultora australiana ReMap Research. “Son una característica inherente, no un defecto, de un sistema energético basado en los combustibles fósiles”. CHINA E INDIA CREARON RESERVAS DE ENERGÍA RENOVABLE China e India, los dos países más poblados del mundo, enfrentan el mismo desafío: generar electricidad suficiente con el fin de impulsar el crecimiento para más de mil millones de personas cada uno. Ambos han expandido las energías renovables, pero China lo ha hecho a una escala mucho mayor, a pesar de su continua dependencia de la energía generada con carbón. Actualmente, China es el líder mundial en energías renovables. Aproximadamente, uno de cada 10 autos en ese país es eléctrico, según la Agencia Internacional de la Energía. Todavía es el mayor importador mundial de petróleo y el mayor comprador de crudo iraní, pero la electrificación de sectores de su economía con energías renovables ha reducido su dependencia de las importaciones.

Sin ese cambio, China sería “mucho más vulnerable a las fluctuaciones de la oferta y los precios”, expresó Lauri Myllyvirta, del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Beijing también puede recurrir a las reservas que acumuló cuando los precios eran bajos, y alternar el uso del carbón y el petróleo como combustible en las fábricas, agregó. India también ha ampliado su uso de energías limpias, especialmente la solar, pero de forma más gradual y con menor apoyo gubernamental para la fabricación de equipos de energía renovable y para conectar la energía solar a su red eléctrica. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, India le dio prioridad a la seguridad energética, por lo que compró petróleo ruso con descuento e impulsó la producción de carbón. También incrementó el desarrollo de energía solar y eólica, lo que ayudó a amortiguar las afectaciones en el suministro, aunque no a evitarlas por completo, apuntó Duttatreya Das, del organismo de investigación Ember. “No todo el mundo puede ser China”, subrayó Das.

India se enfrenta ahora a una escasez de gas para cocinar. Eso ha provocado una avalancha de compras de parrillas de inducción y ha generado temores de que algunos restaurantes cierren. Las industrias de fertilizantes y cerámica también podrían verse afectadas. LOS PAÍSES RICOS RECURREN A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES La crisis energética es familiar para los países ricos de Europa y Asia Oriental. En 2022, algunos gobiernos europeos intentaron reducir su dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, muchos pronto se enfocaron en encontrar nuevos proveedores, expuso Pauline Heinrichs, investigadora del clima y la energía en el King’s College de Londres. Alemania se apresuró a construir terminales de gas natural licuado para reemplazar al gas ruso con combustible mayoritariamente estadounidense, mientras que la transición energética, incluidos los empeños para reducir la demanda, se ralentizó, añadió. El gasto adicional de Europa en combustibles fósiles desde que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania equivale a cerca del 40% de la inversión necesaria para la transición de su sistema eléctrico hacia las energías limpias, según un estudio de 2023. “En Europa, aprendimos la lección equivocada”, puntualizó Heinrichs.