Considera Trump que el plan de Netflix de comprar Warner ‘podría ser un problema’ por la cuota de mercado

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo alcanzado por Netflix para comprar Warner Bros. Discovery “podría ser un problema” debido al tamaño de la cuota de mercado combinada.

”No hay duda al respecto”, expresó Trump, respondiendo preguntas sobre el acuerdo y otros temas mientras caminaba por la alfombra roja en los Kennedy Center Honors.

El presidente republicano dijo que estará involucrado en la decisión sobre si el gobierno federal debería aprobar el acuerdo de 72 mil millones de dólares. Si los reguladores lo aprueban, la fusión pondría a dos de los servicios de streaming más grandes del mundo bajo la misma propiedad y uniría la división de televisión y cine de Warner, incluidos los estudios DC, con el vasto archivo de Netflix y su rama de producción.

El acuerdo, que podría remodelar la industria del entretenimiento, tiene que “pasar por un proceso y veremos qué sucede”, comentó Trump.

”Netflix es una gran empresa. Han hecho un trabajo fenomenal. Ted es un hombre fantástico”, dijo refiriéndose al director general de Netflix, Ted Sarandos, señalando que se reunieron en la Oficina Oval la semana pasada antes de que se anunciara el acuerdo el 5 de diciembre. “Tengo mucho respeto por él, pero es una gran cuota de mercado, así que tendremos que ver qué pasa”.

Al preguntarle si se debería permitir a Netflix comprar al gigante de Hollywood responsable de las cintas de “Harry Potter” y HBO Max, el presidente respondió: “Bueno, esa es la pregunta”.

