Zelensky acusa a Rusia de intentar alargar el proceso mientras las conversaciones con Ucrania terminan sin avances

La última ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania terminó el miércoles en Ginebra sin un avance importante, mientras continúan los combates en una guerra que entrará en su quinto año la próxima semana.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que no se había llegado a un acuerdo sobre las cuestiones más espinosas en las negociaciones en Suiza, acusando a Moscú de “intentar prolongar” el proceso.

“Podemos ver que se ha hecho cierto trabajo de base, pero por ahora las posiciones difieren, porque las negociaciones no fueron fáciles”, dijo a los periodistas después de las conversaciones.

Zelensky dijo que el estatus de los territorios ocupados por Rusia en el este de Ucrania y el futuro de la planta de energía nuclear de Zaporizhia, que permanece bajo control de Moscú, estaban entre los temas sin resolver más polémicos.

Añadió que se habían mantenido conversaciones sobre temas militares y políticos, incluyendo cómo se podría implementar cualquier posible alto el fuego, y describió la vía militar como “constructiva”.

“Los militares saben cómo supervisar un alto el fuego y el fin de la guerra si existe voluntad política”, afirmó.

El segundo día de conversaciones terminó después de sólo dos horas, lo que indica un escaso progreso y subraya lo lejos que parece todavía un acuerdo, a pesar de las promesas de Donald Trump de poner fin a la guerra en el primer día de su presidencia.

El negociador jefe de Rusia, Vladimir Medinsky, describió las conversaciones de Ginebra como “difíciles pero con un enfoque práctico” al salir de las conversaciones, añadiendo que se planeaban nuevas rondas.

Conocido por su postura ultraconservadora y ampliamente detestado en Ucrania, Medinsky afirmó que pronto se reanudarían las conversaciones.

Las reuniones siempre estuvieron sujetas a un estancamiento debido al destino del territorio controlado por Ucrania en el este, cuya cesión completa Moscú ha exigido como condición previa para el cese de los combates.

Kiev ha rechazado estas condiciones, aunque Zelenski se ha mostrado dispuesto a considerar alternativas, como la retirada de las tropas ucranianas de partes del este y el establecimiento de una zona desmilitarizada.

En declaraciones a Axios el martes, Zelensky enfatizó que la opinión pública ucraniana rechazaría cualquier acuerdo de paz que exigiera a Kiev retirarse unilateralmente del Donbás. “Emocionalmente, la gente nunca perdonará esto. Nunca. No me perdonarán... a mí, no perdonarán [a Estados Unidos]”, declaró.

Otra cuestión no resuelta son las garantías de seguridad, y Zelensky ha subrayado repetidamente que cualquier compromiso territorial sólo se produciría después de que Ucrania consiga compromisos firmes de sus aliados occidentales, incluido Washington.

Pero la administración Trump, ansiosa por lograr una victoria en política internacional que refuerce la posición del presidente en su país, ha estado presionando a Kiev para que primero acepte concesiones territoriales y ofrezca garantías de seguridad sólo después.

Zelenski destacó la discrepancia horaria a principios de esta semana, escribiendo en X: «Nuestros amigos estadounidenses están preparando garantías de seguridad.

Pero dijeron: primero este intercambio de territorios, o algo similar, y luego garantías de seguridad.

Creo que: primero, garantías de seguridad. Segundo, no cederemos nuestros territorios porque estamos dispuestos a llegar a un acuerdo».

Los líderes europeos han dicho que es poco probable que Vladimir Putin haga concesiones significativas a menos que la situación en el campo de batalla o en el país se deteriore hasta el punto en que se vea obligado a hacerlo.

Ucrania podría verse alentada por recientes evaluaciones de inteligencia occidentales que sugieren que Rusia enfrenta crecientes dificultades para reclutar tropas para la guerra.

Las fuerzas del Kremlin han logrado avances territoriales limitados este año, mientras que las tropas ucranianas han logrado varias contraofensivas localizadas en la región meridional de Zaporiyia.

La economía de Moscú también se ha desacelerado hasta alcanzar un crecimiento cercano a cero, aunque funcionarios y analistas afirman que la presión no es suficiente en este momento para modificar la actitud del Kremlin.

La analista política rusa Tatiana Stanovaya dijo: “Mientras Putin esté en el poder, Rusia no esté paralizada por protestas generalizadas y haya al menos algo de dinero en el presupuesto para armas, la guerra continuará”.