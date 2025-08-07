Continúa la devastación en Francia por el peor incendio forestal en décadas

FRANCIA- El mayor incendio forestal ocurrido en Francia en décadas avanzó a un ritmo más lento el jueves después de cubrir más de 160 kilómetros cuadrados (61,77 millas cuadradas) en el sur del país y cobrar una vida, informaron las autoridades locales.

El incendio, que comenzó el martes y arrasó el macizo de Corbières en la región de Aude, no ha sido contenido a pesar del despliegue de más de 2,100 bomberos y varios aviones cisterna.

La rápida propagación del fuego fue alimentada por semanas de clima caluroso y seco, aunque las temperaturas más frescas y los vientos más calmados durante la noche ayudaron a aliviar ligeramente la situación. A pesar de que el viento se intensificó más tarde, los bomberos mantenían la esperanza de poder contener el incendio para las últimas horas del jueves.

“Tenemos un incendio que aún no ha sido contenido y que ya no se está propagando”, informó Christian Pouget, administrador de la región. “La batalla aún no termina. El fuego podría reavivarse de manera más significativa. Todavía faltan unos días antes de poder decir que el incendio estará completamente extinto”.

El fuego ha arrasado 15 comunas en el macizo de Corbières, destruyendo o dañando al menos 36 viviendas, y la evaluación completa de los daños aún está en curso. Una persona murió en su hogar y al menos otras 13 resultaron heridas, entre ellas, 11 bomberos, dijeron las autoridades locales. Tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas han sido localizadas.