Contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas es crucial para el futuro del país

“ Todo depende de esta contraofensiva ”, opinó Alexander Vershbow, embajador retirado de Estados Unidos en Rusia y alto funcionario de la OTAN . “ Todo el mundo tiene esperanzas, quizá demasiado optimistas. No obstante, esto determinará si va a haber un resultado decoroso para los ucranianos, en términos de si recuperarán territorio en el campo de batalla y crearán una influencia mucho más significativa para obtener algún tipo de acuerdo negociado ”.

Aunque las autoridades ucranianas han señalado que su objetivo es abrirse camino a través de las defensas rusas atrincheradas y provocar un colapso generalizado en el Ejército ruso , l as autoridades estadounidenses han evaluado que es poco probable que la ofensiva provoque un cambio drástico que favorezca a Ucrania .

Aún persisten dudas importantes en torno a la artillería ucraniana y otros suministros de municiones . Los suministros de misiles de defensa antiaérea y municiones para artillería de Kiev, esenciales para sostener cualquier ofensiva y defenderse de los ataques aéreos rusos, podrían agotarse si sus fuerzas siguen gastando municiones al ritmo actual . Una vez finalizada la ofensiva, hay pocas posibilidades de que en un futuro próximo Occidente vuelva a crear la acumulación que hizo para el próximo ataque de Ucrania, porque los aliados occidentales no tienen suficientes suministros en los inventarios existentes a los que recurrir y la producción nacional no podrá llenar el vacío hasta el próximo año , según expertos.

Sin embargo, Rusia está trabajando para resolver esos inconvenientes. Las tropas rusas han mejorado en el uso de drones y artillería y en atacar a las fuerzas ucranianas con mayor eficacia . Hace poco, empezaron a usar bombas deslizantes —las cuales utilizan la gravedad y dispositivos básicos de guía para alcanzar sus objetivos sin hacer ruido— a fin de demostrar que siguen siendo capaces de desplegar armas más nuevas en el campo de batalla. Esto significa que la posibilidad de lograr avances significativos contra las mermadas fuerzas rusas podría no estar disponible siempre. En reuniones privadas, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, les ha comentado a otros funcionarios que cree que Rusia tiene la ventaja numérica en el campo de batalla porque cuenta con más aviones , tanques, piezas de artillería y soldados que los ucranianos, según un alto funcionario europeo al tanto de las pláticas. En esas conversaciones, Shoigu se mostró sumamente confiado en que Rusia se impondrá a la postre.

Aunque las fuerzas ucranianas pueden utilizar drones para atacar detrás de las líneas del frente ruso, no se les han proporcionado misiles con un alcance que les permita impactar en los centros logísticos de Rusia , una táctica que resultó importante en las ofensivas del verano pasado a las afueras de Járkov y Jersón.

Al parecer, China fue disuadida, al menos por el momento, de suministrar municiones u otro tipo de ayuda armamentística a Rusia . Funcionarios estadounidenses divulgaron inteligencia sobre las conversaciones privadas de Pekín con Moscú, y desde entonces no han visto ninguna evidencia de que China esté enviando armas. Del mismo modo, las iniciativas rusas por adquirir misiles guiados de Irán no han rendido frutos hasta ahora .

No obstante, la capacidad —y la voluntad— de Rusia para absorber pérdidas sigue siendo grande , lo que le permite movilizar más reclutas. Sin embargo, algunos analistas han externado dudas en torno a que Moscú tenga suficientes soldados para llenar las trincheras que han construido a lo largo de sus líneas del frente .

Algunos países europeos, entre ellos Francia, presionan para que se entablen negociaciones. Por ahora, Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no dan el brazo a torcer y las conversaciones de paz no parecen estar a la vista.

Otro éxito aparente ha sido Egipto. Mientras las autoridades estadounidenses presionaban con discreción a El Cairo para que le suministrara proyectiles de artillería a Ucrania, las agencias de inteligencia estadounidenses recabaron información, que publicó primero The Washington Post, sobre la posibilidad de que las autoridades egipcias también suministren armamento a Rusia.

Para que los ucranianos puedan forzar una negociación real, deben asegurarse de que “la soberbia, la arrogancia de Vladímir Putin sea perforada”, declaró el director de la CIA, William Burns, en un discurso realizado en la Universidad Rice a principios de este mes.

Los ucranianos han señalado que no aceptarán conversaciones de paz hasta que hagan retroceder a los rusos y recobren más territorio. c.2023 The New York Times Company.

Por Julian E. Barnes, Eric Schmitt, Adam Entous y Thomas Gibbons-Neff The New York Times.