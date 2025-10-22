Corea del Norte dispara misiles balísticos mientras Trump se prepara para un viaje a Asia

Corea del Norte disparó lo que parecieron ser múltiples misiles balísticos de corto alcance el miércoles, dijo el ejército de Corea del Sur, una semana antes de una reunión clave de líderes de Asia y el Pacífico en Corea del Sur.

Fue el primer lanzamiento de misiles balísticos desde mayo por parte de Pyongyang, que ha desafiado la prohibición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre esas armas.

También fue el primer lanzamiento de este tipo desde que Lee Jae Myung fue elegido presidente en Corea del Sur, con una plataforma de compromiso con Corea del Norte.

Se espera que Lee y el presidente estadounidense Donald Trump se reúnan en Corea del Sur la próxima semana en una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Trump también se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Corea del Sur detectó varios proyectiles que se cree que son misiles balísticos de corto alcance disparados desde un área cercana a la capital de Corea del Norte, Pyongyang, en dirección noreste la mañana del miércoles, dijo su Estado Mayor Conjunto en un comunicado.

TRUMP VISITARÁ COREA DEL SUR

Lee y Trump han discutido la idea de intentar reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un cuando el presidente estadounidense visite Corea del Sur, pero Pyongyang no ha respondido públicamente a la idea.

Los funcionarios estadounidenses consideraron, pero nunca confirmaron, un viaje a la zona desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas, según una persona familiarizada con las discusiones.

Corea del Sur ha suspendido las visitas al Área de Seguridad Conjunta (JSA) en la aldea fronteriza intercoreana de Panmunjom hasta principios de noviembre, pero no ha confirmado ningún plan para una reunión con Kim.

Trump y Kim celebraron tres cumbres durante el primer mandato de Trump, de 2017 a 2021, e intercambiaron varias cartas que Trump calificó de “hermosas”, antes de que el esfuerzo diplomático sin precedentes fracasara por las demandas de Estados Unidos de que Kim abandonara sus armas nucleares.

En septiembre, Kim expresó “buenos recuerdos” de Trump al decir que no había motivos para evitar las conversaciones con Estados Unidos si Washington dejaba de insistir en que su país abandonara las armas nucleares, pero que nunca abandonaría el arsenal nuclear para poner fin a las sanciones.

“No es para nada inconcebible que Donald Trump pudiera aquí en Washington, DC, decir: ‘La desnuclearización, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra política’ y luego ir a Panmunjom y decir: ‘Oh, ya saben, Kim Jong Un es una potencia nuclear’”, dijo Victor Cha, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Aunque sea una reunión breve, en el esquema más amplio de las cosas, con todo lo que Estados Unidos tiene que afrontar estos días, no sería necesariamente algo malo”.

Andrew Yeo, miembro senior del Brookings Institution, dijo que si bien una reunión entre Trump y Kim no era imposible, la agenda y el calendario conocidos del presidente estadounidense podrían hacerla poco probable.

“Trump sólo estará allí una noche, dos días, y debido a la reunión entre Xi y Trump, eso probablemente ocupará todo el ancho de banda o los recursos del gobierno de Estados Unidos”, dijo.

MÚLTIPLES MISILES LANZADOS

Corea del Norte, poseedora de armas nucleares, ha mejorado constantemente sus capacidades de misiles durante la última década desafiando múltiples sanciones de las Naciones Unidas y ha probado misiles balísticos de largo alcance con alcances potenciales para impactar el territorio continental de Estados Unidos si se disparan en una trayectoria calibrada para ese propósito.

El ejército de Corea del Sur dijo que había detectado movimientos antes del lanzamiento, luego rastreó los proyectiles después de que fueron disparados y volaron alrededor de 217 millas, dijo el ejército.

Los misiles aparentemente cayeron tierra adentro, dijo por separado un funcionario militar.

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo que el lanzamiento del misil norcoreano no tuvo impacto en la seguridad de Japón y que Tokio estaba compartiendo información en tiempo real con Estados Unidos.

El último lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte fue el 8 de mayo, cuando disparó múltiples misiles de corto alcance desde su costa este.

Corea del Norte exhibió su último misil balístico intercontinental este mes en un desfile al que asistió el primer ministro chino.