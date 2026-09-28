Corea del Sur atribuye a minas norcoreanas explosiones fronterizas que hirieron a 3 soldados

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    Corea del Sur atribuye a minas norcoreanas explosiones fronterizas que hirieron a 3 soldados
    Soldados surcoreanos patrullan junto a la frontera en Paju, Corea del Sur, cerca de la frontera con Corea del Norte, el 18 de febrero de 2025. AP

Autoridades militares anunciaron que de comprobar que dichos explosivos son del ejército de Corea del Norte se tomarán las medidas correspondientes

Corea del Norte probablemente plantó las minas terrestres que hirieron a tres soldados surcoreanos la semana pasada a lo largo de la fuertemente fortificada frontera que separa a ambos países, indicó el lunes el ejército de Corea del Sur. La conclusión preliminar podría aumentar aún más las tensiones entre los vecinos rivales.

El Estado Mayor Conjunto del Sur anunció la conclusión preliminar tras inspeccionar el lugar junto con el Mando de Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/una-explosion-hiere-a-tres-oficiales-militares-surcoreanos-dentro-de-la-zona-desmilitarizada-fronteriza-con-corea-del-norte-CE23631047

Las relaciones entre las Coreas se han deteriorado drásticamente en los últimos años en medio de la aceleración del programa de armas nucleares de Corea del Norte y el colapso de la diplomacia encabezada por Estados Unidos destinada a resolver el enfrentamiento nuclear.

Tres oficiales militares surcoreanos resultaron heridos en dos explosiones consecutivas el 21 de septiembre cerca de la línea de demarcación militar (MDL) en la sección occidental de la Zona Desmilitarizada (DMZ), una zona de amortiguamiento fronteriza fuertemente fortificada entre las Coreas.

Las explosiones ocurrieron durante una operación para establecer una ruta de patrullaje a través de un área que rara vez había sido visitada durante décadas, de acuerdo con funcionarios. La ruta estaba destinada a permitir futuras inspecciones con el Mando de la ONU luego que Corea del Sur detectara “cambios en el terreno” el año pasado que pudieron haber sido resultado de la colocación de minas por parte de Corea del Norte.

Autoridades surcoreanas señalaron inicialmente que las explosiones parecían haber sido causadas por minas, pero no las atribuyeron a Corea del Norte.

“RESPONSABILIZAMOS PLENAMENTE A COREA DEL NORTE”

Kwon Dae-won, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, dijo que había una “posibilidad muy alta” de que minas norcoreanas causaran las explosiones, que ocurrieron a unos 10 metros al sur de la línea de demarcación militar.

Indicó que no había registro de que fuerzas surcoreanas o aliadas hubieran colocado minas en el área densamente vegetada. Marcas de explosión, escombros y lo que parecía ser una tercera presunta mina norcoreana en el lugar también apuntaban al Norte, dijo.

Si la investigación final llega a la misma conclusión, Kwon dijo: “Responsabilizaremos plenamente a Corea del Norte de esto. Nuestro ejército tomará medidas apropiadas y correspondientes”. No dio más detalles.

Corea del Norte ha negado responsabilidad por numerosos incidentes anteriores atribuidos a ella por Seúl y describió las acusaciones como complots para avivar el sentimiento anti-Pyongyang.

El último incidente ocurrió más de una década después que Corea del Sur culpara a su vecino del Norte por explosiones de minas terrestres que mutilaron a dos soldados surcoreanos y elevaron drásticamente las tensiones entre los países en agosto de 2015.

El Estado Mayor Conjunto detalló que el análisis forense detectó TNT y sustancias marrones no identificadas en un casco antibalas, chalecos protectores y fusiles pertenecientes a soldados involucrados en la operación. La ausencia de fragmentos metálicos o metralla indicó que minas surcoreanas o aliadas no causaron las explosiones, dijo.

Las explosiones ocurrieron después que el comandante del batallón que lideraba el equipo de 18 miembros decidiera terminar la misión y retirarse porque la unidad estaba demasiado cerca de la línea de demarcación, indicó el Estado Mayor Conjunto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico-y-corea-trazan-nueva-ruta-de-cooperacion-estos-son-los-acuerdos-de-sheinbaum-y-lee-jae-myung-EH23711353

La primera explosión ocurrió cuando un soldado dio un paso adelante al momento en que el equipo se preparaba para retirarse. Una segunda siguió poco después cuando el comandante y un oficial de inteligencia se acercaron al soldado herido.

Algunos soldados dijeron que vieron lo que parecía ser una tercera mina norcoreana cuando se retiraban a un área segura, desde donde las tropas fueron evacuadas por aire para tratamiento y exámenes médicos.

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