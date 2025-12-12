Corte bloquea liberación de cientos de migrantes detenidos en redada en Chicago

Internacional
/ 12 diciembre 2025
    Corte bloquea liberación de cientos de migrantes detenidos en redada en Chicago
    Los cientos de detenidos, en su mayoría del área de Chicago, fueron arrestados entre el verano y las primeras semanas de la campaña migratoria “Operación Midway Blitz” en otoño. FOTO: AP.

También permitió la prórroga de un decreto de consentimiento que describe cómo los agentes federales de inmigración pueden realizar arrestos sin orden judicial

CHICAGO.-Un tribunal federal de apelaciones bloqueó la liberación inmediata de cientos de migrantes que fueron detenidos durante una redada en el área de Chicago, esto al señalar que los casos no han sido evaluados individualmente.

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos escuchó la semana pasada los argumentos sobre el acuerdo de 2022 que regula la forma en la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede arrestar a migrantes, además de aquellos que son el objeto específico de una operación.

Por otro lado fue el mes pasado, el juez de distrito de Estados Unidos Jeffrey Cummings, quien determinó que el gobierno había violado el acuerdo, ordenó la liberación de más de 600 migrantes bajo fianza, una medida que quedó suspendida por la corte de apelaciones. Por lo anterior, alrededor de 450 personas siguen bajo custodia.

No obstante, el tribunal de apelaciones dijo que Cummings excedió su autoridad al ordenar la liberación de los detenidos sin evaluar cada caso individualmente.

Trascendió que el decreto de consentimiento “traza cuidadosamente lo que el juez de distrito puede o no puede ordenar” para equilibrar la aplicación de la ley y la seguridad pública, pero el documento indicó también que el gobierno de Trump categorizó erróneamente a todos los arrestados como sujetos a detención obligatoria.

Este decreto ha estado en el centro de atención en plena campaña de redadas migratorias del gobierno del presidente, Donald Trump, en Chicago, en la que se efectuaron más de 4 mil arrestos.

Los abogados de los demandantes dijeron que estaban desanimados por la decisión, pero contentos de que el tribunal mantuviera la prórroga del acuerdo, que entre otras cosas exige que el ICE muestre documentación en cada arresto que realiza.

Cabe destacar que jueces federales en otros lugares, incluyendo Colorado, también han fallado a favor de limitar los arrestos sin orden judicial.

Temas


Migración
Orden Ejecutiva
Jueces

Localizaciones


Chicago

Organizaciones


ICE

