Corte de apelaciones permite a Trump seguir cobrando su arancel global del 10%

WASHINGTON.-El gobierno de Estados Unidos puede seguir recaudando el arancel mundial del 10% que impuso en febrero mientras se procesan las impugnaciones a esos gravámenes en los tribunales, después de que el Supremo invalidara gran parte de su anterior esquema arancelario.

El tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos informó que esto se mantendrá mientras avanza el proceso legal contra estos gravámenes, aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y con fecha de expiración prevista para fines de julio, si no son extendidos por el Congreso.

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Cabe recordar que fue en el mes de mayo pasado que un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York falló 2-1 a favor de una demanda impuesta por pequeñas empresas y dictaminó que estos nuevos aranceles eran “inválidos” y “no autorizados por la ley”.

Esta situación se suscitó al considerar que Trump se había excedido en la autoridad arancelaria delegada por el Congreso.

La Sección 122, que nunca antes se había utilizado para justificar impuestos a las importaciones, permite al presidente imponer aranceles mundiales de hasta el 15% durante 150 días, tras lo cual se necesita la aprobación del Congreso para prorrogarlos.

La Sección 122 está diseñada para lo que denomina “problemas fundamentales de pagos internacionales”. Lo que se disputa es si esa redacción abarca los déficits comerciales —la brecha entre lo que Estados Unidos vende y compra a otros países—, como sostiene el gobierno de Trump.

El Tribunal Supremo dictaminó que el mandatario no tenía la autoridad para aplicar tasas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, la base de gran parte de la agresiva política arancelaria lanzada por Trump desde su regreso al poder en enero de 2025 para un segundo mandato.

Tras la resolución, el Gobierno de EU puso en marcha el proceso para el reembolso de unos 166 mil millones de dólares cobrados ilegalmente a través de los aranceles anulados por el alto tribunal.

Hasta el pasado 10 de junio el Tesoro estadounidense informó que en una primera tanda se han reembolsado casi 22 mil millones de dólares en ingresos arancelarios recaudados de los importadores en mayo.

Se informó que la cantidad era aproximadamente igual a los aranceles recaudados durante el mes, lo que significa que los reembolsos prácticamente anularon los ingresos por aranceles del gobierno.

El dictamen del Supremo afecta a los gravámenes que Washington denomina “recíprocos”, impuestos por el republicano con el objetivo de “reducir el déficit comercial” de EU con sus socios, además de los aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de fentanilo.

En ese sentido se informó que el déficit comercial se redujo a 1.25 billones de dólares durante los primeros ocho meses del año fiscal, lo que representa una disminución del 9 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.

Los ingresos procedentes de los aranceles, que alcanzaron su punto máximo en octubre, aportaron una cantidad significativa a las arcas del Tesoro durante el ejercicio fiscal de 2025, lo que se tradujo en el menor déficit en tres años.