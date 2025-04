Cory Booker da un histórico discurso de más 25 horas contra de Donald Trump en el senado

WASHINGTON- Booker, quien es legislador por Nueva Jersey, consiguió superar el récord que ostentaba desde 1957 el republicano Strom Thurmond, quien fue un legislador segregacionista que dio en su intervención de 24 horas y 18 minutos en el que buscó bloquear la aprobación de la Ley de Derechos Civiles.

El senador demócrata, de 55 años, tomó la palabra a las 19.00 hora local del lunes (23.00 GMT) con la promesa de que continuaría mientras le fuera “físicamente posible”, misma que cumplió en una intervención que duró hasta las 20.05 del martes (00.05 GMT del miércoles), con lo que logró establecer la histórica marca de 25 horas y 5 minutos.

Debido a las normas establecidas por la Cámara Alta, Booker no pudo sentarse o salir al baño durante su todo el tiempo que duró su discurso para poder mantener el turno de palabra.

El senador demócrata explicó que esta acción surge de su necesidad de “elevar las historias de los estadounidenses perjudicados por las acciones de la Administración Trump”, que en su opinión, ha sumido al país en una “crisis”.

”Las amenazas que se ciernen sobre el pueblo y la democracia estadounidenses son graves y urgentes, y todos debemos hacer más para combatirlas”, prosigue Booker.

Durante su larga intervención, Booker aceptó cuestionamientos hechos por algunos de sus compañeros de partido, entre ellos, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, lo que le posibilitó al senador tomar un breve descanso sin perder el turno de palabra ni sentarse.

ARREMETE CONTRA LAS POLÍTICAS IMPULSADAS POR TRUMP

Booker criticó con dureza los recortes al gasto público que fueron ideados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk, asimismo censuró las duras políticas migratorias impulsadas por Trump, así también leyó el testimonio de personas que han sido perjudicadas por el nuevo Gobierno y además conversó de temas distendidos con el objetivo de dejar correr el reloj.

Cuando le informaron a Booker que había superado el récord, se emocionó y decidió continuar hablando durante unos minutos más, no obstante aceptó que debía lidiar con “algunas urgencias biológicas”.

Bruce Wolpe, quien es un Investigador sénior no residente en el Centro de Estudios de Estados Unidos y la Universidad de Sídney señala en su artículo titulado ”US Senator Cory Booker just spoke for 25 hours in Congress. What was he trying to achieve?”, publicado en The Conversation que “los demócratas han estado bajo intensa presión para encontrar una forma efectiva de desafiar al presidente estadounidense Donald Trump sin el control de ninguna de las cámaras del Congreso ni de un líder de facto de la oposición. Puede que la hayan encontrado”.

“El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, intervino en el Senado el lunes por la noche en Washington para pronunciar un discurso en el que criticó duramente las acciones de Trump. No dejó de hablar, salvo por alguna pregunta ocasional de algún compañero demócrata, hasta el martes por la noche, 25 horas después”, añade Wolpe.

En el reglamento del Senado estadounidense se conoce a la práctica del filibusterismo como la acción para llevada acabo para poder dilatar debates a través de discursos muy extendidos, sin embargo, este no es el caso de Booker, debido a que no hubo ninguna votación programada.

En opinión de Wople, el discurso dado por Booker no fue “técnicamente una maniobra filibusterista: no estaba cediendo el espacio para oponerse a un proyecto de ley específico; estaba dando tiempo a sus colegas demócratas para que simplemente controlaran el curso del debate general sobre Trump”.