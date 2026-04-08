Costará ‘COVID largo’ 135 mmdd anuales en la próxima década: OCDE

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Internacional
/ 8 abril 2026
    Costará ‘COVID largo’ 135 mmdd anuales en la próxima década: OCDE
    Considerando una transmisión residual baja o moderada del virus, la OCDE prevé pérdidas en un rango de 0.1 a 0.2 por ciento del PIB mundial. CUARTOSCURO

En la estimación se incluyen costos por atención médica y las pérdidas por la transmisión del virus, pues genera ausentismo laboral, caída en productividad y abandono de trabajos

A pesar de que hace casi tres años la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la pandemia de COVID-19, lo que se llama el “COVID largo” generará grandes costos para la próxima década, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La proyección de la OCDE es que se tendrán pérdidas en un rango de 0.1% a 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, considerando que haya una transmisión residual baja o moderada del virus que provocaría nuevos casos de COVID prolongado o largo.

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Es decir, generarán un costo a la economía equivalente a 135 mil millones de dólares (mmdd) por año durante la próxima década, una cantidad que es comparable a todo el presupuesto anual de salud de España o de los Países Bajos.

Esa cantidad incluye tanto los cerca de 11 mil millones de dólares anuales por costos de atención médica como por las pérdidas económicas que se tendrían por la transmisión del virus, ya que ello genera ausentismo laboral, caída de productividad e incluso el abandono de los trabajos por los contagios.

“Los estudios sugieren que el COVID largo lleva a una disrupción en el empleo, ya que afecta a uno de cada cinco trabajadores. Eso es equivalente a un rango de 5% a 10% de pérdidas del aporte laboral por individuo afectado durante el primer año de infección”, explicó.

La OCDE recordó que existe evidencia de que hay personas que, tras infectarse, desarrollaron un síndrome postinfeccioso agudo que se caracteriza por disfunción cognitiva o niebla mental, así como fatiga, dijo el organismo al que pertenecen México, Estados Unidos y Canadá, entre otros países.

En el documento hecho por la OCDE “Abordando los costos y el cuidado del COVID prolongado”, el organismo dijo que, en el 2021, el COVID largo afectó a aproximadamente 75 millones de personas que fue menos del 5% de la población de los 38 países que integran la organización, lo que tuvo costos aproximados de 53 mil millones de dólares.

Afirmó que los gobiernos tienen que hacer mucho trabajo porque no hay planes de atención médica para los pacientes que desarrollaron un síndrome de síntomas crónicos por el Covid-19, además de que se deberían de trabajar en estrategias para próximas pandemias considerando las experiencias con el COVID.

La OCDE también dijo que esto no es solamente un problema médico, sino que es un reto social y económico. Pidió a los gobiernos de todos los países mantener esquemas de coordinación internacional para encontrar una guía clínica de atención estándar para los pacientes afectados por el COVID largo.

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