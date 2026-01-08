Crimen pasional... Hombre corretea a novio de su ex esposa y lo apuñala hasta la muerte (Video)

/ 8 enero 2026
    Crimen pasional... Hombre corretea a novio de su ex esposa y lo apuñala hasta la muerte (Video)
    Un ataque a plena luz del día conmocionó a la comunidad de Londrina, en el estado de Paraná, luego de que un hombre asesinara al actual novio de su ex esposa frente a un gimnasio. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un crimen pasional sacudió Londrina, Brasil. Un hombre asesinó al novio de su exesposa frente a un gimnasio. El ataque quedó en video y terminó con su detención

El homicidio ocurrió en una zona exclusiva del sector oeste de Londrina, frente a un gimnasio frecuentado por residentes del área. Testigos relataron que la escena se desarrolló en cuestión de minutos y dejó a varias personas en estado de shock.

La víctima llegaba al establecimiento para realizar su rutina de ejercicio cuando fue interceptada en el estacionamiento. En un inicio, algunos presentes pensaron que se trataba de una discusión menor relacionada con un cajón de aparcamiento.

Sin embargo, la violencia escaló rápidamente, revelando que se trataba de un ataque directo y premeditado. Las autoridades confirmaron más tarde que el agresor era el exesposo de la pareja sentimental de la víctima.

QUIÉN ERA LA VÍCTIMA Y CUÁL FUE EL MOTIVO

De acuerdo con reportes de medios locales, el hombre asesinado era el actual novio de la exesposa del agresor. La relación previa entre ambos hombres fue clave para entender el trasfondo del ataque.

Las investigaciones policiales establecieron que el móvil fue un crimen pasional, impulsado por celos y resentimientos derivados de la ruptura matrimonial. No existía relación laboral ni conflicto previo ajeno al ámbito personal.

Este tipo de delitos, señalaron autoridades brasileñas, suele caracterizarse por explosiones de violencia extrema en espacios públicos, lo que incrementa el impacto social y mediático del caso.

EL VIDEO: PERSECUCIÓN Y PUÑALADAS

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque. En el video se observa cómo el agresor persigue a la víctima en el estacionamiento y le propina cuatro puñaladas con un arma blanca.

Gravemente herido, el hombre logró correr hacia el interior del gimnasio en busca de ayuda. Sin embargo, fue alcanzado por el atacante, quien le asestó una quinta puñalada dentro del establecimiento.

Aunque paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano, las lesiones resultaron fatales y minutos después se confirmó su fallecimiento.

CÓMO FUE DETENIDO EL AGRESOR

Tras el ataque final, la situación pudo haber derivado en más víctimas. No obstante, un policía militar fuera de servicio, que se encontraba entrenando en el gimnasio, intervino de inmediato.

Utilizando su arma reglamentaria, el agente logró reducir al agresor y evitar que escapara del lugar. El sujeto fue inmovilizado en el suelo ante la mirada de los testigos.

Minutos después, patrullas policiales arribaron al sitio y trasladaron al detenido, quien permanece bajo custodia y enfrenta cargos graves por homicidio conforme a la ley brasileña.

DATOS CURIOSOS DEL CASO

· El ataque ocurrió frente y dentro de un gimnasio

· Fue captado por cámaras de seguridad

· El móvil fue catalogado como crimen pasional

· Un policía fuera de servicio detuvo al agresor

