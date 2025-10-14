Critica Trump a la revista Time, se queja por su foto en la portada

/ 14 octubre 2025
    Critica Trump a la revista Time, se queja por su foto en la portada
    Donald Trump, se quejó de la foto que la revista Time ha llevado a su portada, criticando que le hayan “borrado” el pelo y de que esa imagen sea “realmente mala”. Foto: EFE/Time

El presidente estadounidense señaló que nunca le ha gustado que le tomen fotografías desde un ángulo bajo

WASHINGTON- El presidente estadounidense, Donald Trump, se quejó de la foto que la revista Time ha llevado a su portada, criticando que le hayan “borrado” el pelo y de que esa imagen sea “realmente mala”.

”’Time’ escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la peor de todos los tiempos. Me han ‘borrado’ el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!”, indicó en su red, Truth Social.

El líder republicano señaló que nunca le ha gustado que le tomen fotografías desde un ángulo bajo y subrayó que esta imagen en concreto “es realmente mala” y merece que se llame la atención al respecto: “¿Qué están haciendo y por qué?, concluyó.

$!Fotografía divulgada por la revista Time en donde aparece su última portada con la foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Fotografía divulgada por la revista Time en donde aparece su última portada con la foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Time

La revista muestra al presidente desde abajo y de lado mirando al horizonte con americana azul, camisa blanca y corbata roja, los colores de la bandera estadounidense. La parte frontal del pelo parece difuminada por los efectos de la luz.

El texto halaga su rol en el cese del conflicto en Gaza, del que este lunes se firmó el plan de paz: “Su triunfo”, dice la portada, mientras que el ex primer ministro israelí Ehud Barak (1999-2001) escribe un artículo titulado “El líder que Israel necesitaba”.

Trump viajó este lunes a Israel y Egipto. En el primer país habló ante el Parlamento y se reunió con familiares de rehenes israelíes, y en el segundo copresidió la llamada Cumbre de la Paz, en la que se firmó el acuerdo que estipula el fin de los dos años de guerra.

”He conseguido mucho en Israel y Egipto. Mucho trabajo, pero no lo querría de otra manera. ¡Fue una experiencia como ninguna otra!. Ahora, todos esos grandes países que han luchado tanto y tan duro por la región deben unirse y ¡HACER EL TRABAJO!. Gaza es solo una parte. La parte más importante es: ¡PAZ EN ORIENTE MEDIO!”, apuntó igualmente en Truth Social.

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

