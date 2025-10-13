Trump anuncia un plan para el futuro de Gaza y pide ‘dejar atrás el odio’ en el Medio Oriente

SHARM EL SHEIJ.-Durante una cumbre global sobre el futuro de Gaza, el presidente estadounidense Donald Trump pidió una nueva era de armonía en Oriente Medio para tratar de avanzar hacia una paz más amplia en la región.

“Tenemos una oportunidad única en la vida para dejar atrás las viejas disputas y los odios amargos”, dijo Trump, y urgió a los líderes a “declarar que nuestro futuro no será gobernado por las luchas de generaciones pasadas”.

El viaje, que incluyó la cumbre en Egipto y un discurso en el Knéset (Parlamento) en Jerusalén más temprano en el día, llega en un momento frágil de esperanza para poner fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Casi tres docenas de países, incluidos algunos de Europa y Oriente Medio, estuvieron representados en la cumbre.

Por su parte el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la invitación y su oficina dijo que estaba demasiado cerca de una festividad judía.

Trump; El Sisi; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron un documento que, según Trump, sentaría las bases para el futuro de Gaza. Sin embargo, no se hizo pública una copia.

Por otro lado, el mandatario de Estados Unidos, prometió ayudar a reconstruir Gaza, y urgió a los palestinos a “alejarse para siempre del camino del terror y la violencia”.

“Después de un tremendo dolor, muerte y dificultades, ahora es el momento de concentrarse en desarrollar a su pueblo en lugar de intentar derribar a Israel”, señaló.

Veinte personas fueron liberadas el lunes como parte de un acuerdo destinado a poner fin al conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de milicianos liderados por Hamás.

Cabe destacar que el momento sigue siendo frágil, con Israel y Hamás aún en las primeras etapas de implementación de la primera fase del plan de Trump.

Por ahora la primera fase del acuerdo de alto el fuego exige la liberación de los últimos rehenes retenidos por Hamás; la liberación de cientos de prisioneros palestinos retenidos por Israel; un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza, y una retirada parcial de las fuerzas israelíes de las principales ciudades de Gaza.

No obstante, las partes no han llegado a un acuerdo sobre la gobernanza de Gaza después de la guerra, la reconstrucción del territorio y la demanda de Israel de que Hamás se desarme. Las negociaciones sobre esos temas podrían romperse, e Israel ha insinuado que podría reanudar las operaciones militares si no se cumplen sus demandas.