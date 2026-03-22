Cuba afirma que sus fuerzas armadas se preparan para una posible agresión militar de EU

NUEVA YORK.- El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar”, expresó.

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“Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos”, agregó.

Fue la semana pasada que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron entonces de que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar estadounidense

Además Trump agregó que sería un “honor tomar” el país y poder hacer con la isla lo que quisiera.

RECUPERACIÓN

Cuba comenzaba a recuperar sus sistema energético el domingo tras un colapso nacional de toda la red registrado en la tarde y noche del sábado y que dejó a millones de personas a oscuras por tercera vez este mes.

Un reporte de la estatal Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas señaló que a primera hora del domingo alrededor de 72 mil clientes en la capital --entre ellos cinco hospitales— ya tenían servicio eléctrico, y en provincias como la occidental Matanzas o la oriental Holguín se habían creado “microsistemas” locales para los centros vitales más importantes.

Las tensiones entre EU y Cuba se intensificaron tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado enero.

Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes luego que en enero el presidente estadounidense Donald Trump impusiera un cerco petrolero a la isla, presionando un cambio de modelo político y tras atacar a Venezuela, uno de los abastecedores principales de combustibles a la isla.

Ante ello Fernández de Cossío ha señalado que se encuentran en una situación muy grave y actuan de la forma más proactiva posible para hacer frente a las circunstancias. “Esperamos que este boicot no dure y no se mantenga para siempre”, dijo.