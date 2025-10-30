¡Cuidado!, circulan en redes sociales videos falsos generados por IA sobre las inundaciones provocadas por el Melissa

NUEVA YORK- De acuerdo a un artículo escrito por Taimor Sobhan y Kelvin Chan titulado “Phony AI-generated videos of Hurricane Melissa flood social media sites”, publicado por la Agencia de Noticias The Asssociated Press, tras el paso de poderoso huracán Melissa por el Caribe en donde dejó destrucción, indignaciones y personas fallecidas han estado circulando videos falsos realizados a través de la inteligencia artificial.

Sobhan y Chan hacen referencia a un video viral en el que puede observar “lo que parecen ser cuatro tiburones nadando en la piscina de un hotel jamaicano”, derivado de las inundaciones provocadas por el huracán Melissa; en otro video se muestra supuestamente lo que supuestamente es el aeropuerto de Kingston, en Jamaica, que está completamente devastado por la tormenta.

Sin embargo precisan los autores, ninguno de estos dos hechos realmente sucedieron; son simplemente videos que desinforman generados por IA que circula en las redes sociales mientras la tormenta golpeaba el Caribe esta semana.

Hasta ahora tantos estos dos videos, así como con otros, acumulan millones de visualizaciones en plataformas de redes sociales tales como X, TikTok e Instagram.

Sobhan y Chan explican que da la impresión que algunos de estos videos fueron editados o que están basados en imágenes de desastres naturales anteriores, mientras que por ora parte hay otros que “parecen haber sido creados completamente por generadores de video generados por inteligencia artificial”.

“Pertenezco a muchos grupos de WhatsApp y veo todos estos videos. Muchos de ellos son falsos”, expresó el ministro de Educación de Jamaica, Dana Morris Dixon, por lo que, los instamos a que sigan los canales oficiales.