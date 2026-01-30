De Moscú hasta México, estos los países que nutren de petróleo a Cuba

LA HABANA- Los envíos de petróleo a Cuba no solo es uno de los temas más esenciales para la economía cubana, que es actualmente está inmersa en una abismal crisis; así mismo es uno de los bienes mejor guardados por el Gobierno, que se encarga de reservar, recoger los datos sobre la recepción de hidrocarburos y sus contratos con los países aliados. En este sentido, Cuca depende de la importación de hidrocarburos para tener la capacidad poder poner en marcha su débil sistema eléctrico. TE PUEDE INTERESAR: Misiles, sanciones y retórica hostil, siete décadas de desencuentros entre Cuba y EU Sin embargo, desde el derrocamiento y captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, los apagones se han ido intensificado en grandes zonas del país superando las 20 horas diarias. Este problema podría agravar mas la complicada situación tras la firma de orden ejecutiva por parte de Donald Trump, en la que establece que podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. Debido a la falta de cifras públicas, diferentes estimaciones independientes calculan que Cuba necesita de alrededor de 110 mil barriles de petróleo diariamente. De este total, más de 40 mil diarios son obtenidos de los pozos ubicados en la costa norte de la isla; por lo que Cuba debe importar los restantes 70 mil, no obstante derivado de la falta de divisas hace imposible que esa cifra sea alcanzada, originando apagones y escasez de combustible.

De acuerdo con Reuters, Venezuela envió en 2025 cerca de 27 mil barriles diarios a Cuba; Rusia 6 mil diarios y México, entre 6 mil y 12 estos datos dependen de las estimaciones, que la Agencia de Noticias EFE no logró verificar. Así mimo, EFE precisa que tampoco le fue posible corroborar si los carburantes forman parte de acuerdos de colaboración en los que La Habana envía como una compensación a su personal médico o si se compromete a dar un pago a créditos, ni si el suministro se considera un donativo o si se fija una cantidad por debajo del precio en el mercado.