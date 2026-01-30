De Moscú hasta México, estos los países que nutren de petróleo a Cuba
El país depende de la importación de hidrocarburos para tener la capacidad poder poner en marcha su débil sistema eléctrico
LA HABANA- Los envíos de petróleo a Cuba no solo es uno de los temas más esenciales para la economía cubana, que es actualmente está inmersa en una abismal crisis; así mismo es uno de los bienes mejor guardados por el Gobierno, que se encarga de reservar, recoger los datos sobre la recepción de hidrocarburos y sus contratos con los países aliados.
En este sentido, Cuca depende de la importación de hidrocarburos para tener la capacidad poder poner en marcha su débil sistema eléctrico.
Sin embargo, desde el derrocamiento y captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, los apagones se han ido intensificado en grandes zonas del país superando las 20 horas diarias.
Este problema podría agravar mas la complicada situación tras la firma de orden ejecutiva por parte de Donald Trump, en la que establece que podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.
Debido a la falta de cifras públicas, diferentes estimaciones independientes calculan que Cuba necesita de alrededor de 110 mil barriles de petróleo diariamente.
De este total, más de 40 mil diarios son obtenidos de los pozos ubicados en la costa norte de la isla; por lo que Cuba debe importar los restantes 70 mil, no obstante derivado de la falta de divisas hace imposible que esa cifra sea alcanzada, originando apagones y escasez de combustible.
De acuerdo con Reuters, Venezuela envió en 2025 cerca de 27 mil barriles diarios a Cuba; Rusia 6 mil diarios y México, entre 6 mil y 12 estos datos dependen de las estimaciones, que la Agencia de Noticias EFE no logró verificar.
Así mimo, EFE precisa que tampoco le fue posible corroborar si los carburantes forman parte de acuerdos de colaboración en los que La Habana envía como una compensación a su personal médico o si se compromete a dar un pago a créditos, ni si el suministro se considera un donativo o si se fija una cantidad por debajo del precio en el mercado.
Por otra parte, EFE cita a la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cubay que fueron consultadas por el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, “el 65 % del combustible que necesita el país es para alimentar a las termoeléctricas, obsoletas con más de cuatro décadas de explotación”.
Asimismo EFE hace referencia a una investigación realizada por diario estadounidense The New York Times, en la que precisa que “Cuba estaba a su vez revendiendo a China parte del petróleo que le suministraba Venezuela como una vía para abastecerse de divisas, ante la caída en picado del turismo y de las remesas”.
MÉXICO, UN SALVAVIDAS
Después que Maduro fuera detenido e enviado a Nueva York, la atención mediática viró hacia México, país que aumentó de manera significativa el suministro de hidrocarburos a La Habana desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, no ha confirmado ni desmentido la presunta pausa del envío de combustibles de la estatal Pemex.
Lo que sí precisó Sheinbaum es que van a continuar mandando ayuda humanitaria y que México va “determinar” si en esta se incluye el crudo a partir de solicitudes de las autoridades cubanas.
“La presión sobre México desde Washington coincide con la revisión este año del tratado comercial que sostiene con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Solo a inicios de mes arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86.000 barriles de combustible procedente de México”, según confirmó a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.
Tomando en un estudio que le fue facilitado a EFE por el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, “una caída en seco del 30 % de la disponibilidad de combustible en la isla (que representa el vacío que ha dejado Caracas) se reflejaría en una caída del 27 % del producto interno bruto (PIB), un repunte del 60 % en los precios de los alimentos y del 75 % en los del transporte y una caída del 30 % del consumo de los hogares”.
