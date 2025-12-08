‘No hablamos de eso’: Sheinbaum cierra la puerta al caso del hijo de ‘El Chapo’ ante Trump

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que durante su reunión del viernes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se haya abordado la confesión de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien aseguró haber secuestrado y entregado a Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses.

La mandataria sostuvo que ese asunto corresponde exclusivamente al ámbito de la Fiscalía General de la República (FGR) y no formó parte de la agenda tratada con el mandatario estadounidense durante su encuentro bilateral.

Indicó que será la fiscal general, Ernestina Godoy, quien dé seguimiento a las solicitudes de información que México requiera a las autoridades de Washington sobre este caso en particular.

Cuestionada sobre si el Gobierno de México ha insistido ante Estados Unidos para obtener más detalles sobre la situación jurídica de Guzmán López, Sheinbaum respondió: “Ahora le tocará a la nueva fiscal, y no, no hablamos de ese tema”, puntualizó.

En otro tema, la Presidenta rechazó versiones que apuntaban a la posible entrega de un nuevo bloque de presuntos criminales a Estados Unidos y afirmó que las autoridades mexicanas únicamente actúan conforme a los procedimientos internacionales vigentes.

“Cuando hay una petición de extradición y se detiene a una persona, si no tiene orden de aprehensión aquí normalmente se deporta; eso es lo que ha ocurrido en este tiempo. Y si no, se hace todo el proceso de extradición”, explicó.

Aclaró que no existe, en este momento, ningún acuerdo para el traslado masivo de presuntos delincuentes a territorio estadounidense, ni está contemplado algún operativo de ese tipo por parte del Consejo de Seguridad.

Sheinbaum subrayó que cualquier entrega de personas a Estados Unidos dependerá de casos particulares y del cumplimiento estricto de la ley, y reiteró que no hay nuevos convenios en esa materia más allá de los mecanismos internacionales ya establecidos. Con información de El Universal