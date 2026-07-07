$!Defensa de ‘El Mayo’ Zambada revela que tiene 16 hijos en documento entregado a corte de Estados Unidos

Entre los datos incluidos destaca que el presunto líder criminal tiene 16 hijos, una cifra que supera ampliamente la cantidad de descendientes cuya identidad había sido documentada públicamente hasta ahora.

El documento, firmado por el abogado Frank Pérez y dirigido al juez Brian M. Cogan, forma parte del proceso judicial que enfrenta Zambada García en Estados Unidos, donde podría ser sentenciado a cadena perpetua.

La defensa del narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada García presentó este lunes un memorando de 12 páginas ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York, en el que expone por primera vez información personal y familiar del cofundador del Cártel de Sinaloa, incluyendo su fecha de nacimiento, sus primeros años de vida, el inicio de su participación en el narcotráfico y el número de hijos que tuvo a lo largo de su vida.

MEMORANDO REVELA QUE “EL MAYO” TIENE 16 HIJOS

De acuerdo con el escrito presentado por la defensa, Ismael Zambada García procreó 16 hijos con al menos cinco mujeres diferentes.

El memorando señala que fue padre por primera vez alrededor de los 21 años de edad y que tuvo a su hijo más pequeño cuando rondaba los 70 años.

Asimismo, precisa que sus descendientes tienen edades que van desde los 55 años hasta apenas seis años.

La defensa sostiene que, pese a la dispersión geográfica y a los distintos contextos legales que han enfrentado varios de ellos, Zambada García mantuvo una relación con todos sus hijos.

Hasta ahora, ninguna acusación judicial ni documentos oficiales habían confirmado públicamente que el fundador del Cártel de Sinaloa tuviera un hijo de tan corta edad.

EL DOCUMENTO RECONSTRUYE SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

El memorando también ofrece un relato sobre la infancia y juventud de Zambada García.

Según la defensa, nació el 30 de enero de 1950 en una familia campesina de Sinaloa.

El escrito señala que comenzó a trabajar desde niño y que asumió la responsabilidad del sustento familiar después de la muerte de su padre, cuando tenía apenas 12 años.

A los 19 años, de acuerdo con el documento, un amigo lo introdujo al cultivo de marihuana en la Sierra Madre Occidental.

La defensa indica que aquella primera cosecha no tuvo éxito; sin embargo, sostiene que en las temporadas siguientes incrementó progresivamente la producción y venta de droga, dando inicio a la actividad criminal que posteriormente derivó en su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa.

EL PRIMER MATRIMONIO DE ‘EL MAYO’ Y LAS RELACIONES POSTERIORES

El documento judicial indica que Zambada García contrajo matrimonio por primera vez con Rosario Niebla, a quien conoció mientras ambos trabajaban: él en el negocio familiar y ella en un ingenio azucarero.

La relación se prolongó durante aproximadamente dos décadas y de ella nacieron cinco hijos. Tras la disolución del matrimonio, el memorando señala que mantuvo relaciones con otras mujeres, algunas de ellas de manera simultánea.

Diversos medios de comunicación han documentado previamente que, además de Rosario Niebla, el narcotraficante tuvo hijos con María del Refugio Sicairos Aispuro, Margarita López Imperial, Leticia Ortiz Hernández y Alicia Lara Camberos.

LOS HIJOS DE “EL MAYO” IDENTIFICADOS PÚBLICAMENTE

A lo largo de los años, diversos expedientes judiciales y registros oficiales han permitido identificar a algunos de los hijos de Ismael Zambada García.

Entre ellos se encuentra Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como ”El Vicentillo”, quien fue detenido en 2009 en la Ciudad de México y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera colaboró como testigo protegido, lo que derivó en una reducción de su condena y su liberación anticipada en 2021.

También figura María Teresa Zambada Niebla, quien fue incluida en listas de sanciones internacionales por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con la organización criminal, aunque posteriormente dejó de aparecer en esos registros.

Otra de las hijas identificadas es Midiam Patricia Zambada Niebla, señalada en reportes relacionados con presuntas actividades de lavado de dinero y que ha mantenido un bajo perfil público.

Asimismo, Mónica del Rosario Zambada Niebla fue detenida y posteriormente liberada en Sinaloa. Su caso generó atención nacional debido a las investigaciones sobre su presunta participación en la estructura financiera del grupo criminal.

Modesta Zambada Niebla, otra de las hijas del primer matrimonio, también fue incluida en sanciones estadounidenses relacionadas con presuntas operaciones financieras del cártel.