Demandan a Amazon por el choque de un avión de carga que dejó cinco muertos en Miami

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    Demandan a Amazon por el choque de un avión de carga que dejó cinco muertos en Miami
    La presidenta de la Junta Nacional de Transporte, Jennifer Homendy, en una rueda de prensa este lunes, en la que afirmó que avión de carga de Amazon que se estrelló al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami colisionó con dos vehículos al salirse de la pista, entre ellos una furgoneta en la que viajaban siete pasajeros, en Miami. EFE
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por EFE

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Los cinco fallecidos en este siniestro vial iban viajando dentro de una camioneta de servicios de limpieza del aeropuerto

La esposa de uno de los cinco fallecidos cuando una camioneta fue impactada durante el accidente de un avión de carga de Amazon el pasado domingo 6 de septiembre de 2026, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, presentó este miércoles una demanda contra el gigante del comercio electrónico.

La demanda, que recogen medios locales, también incluye a Amazon Air Cargo y otras empresas relacionadas con la operación de la aeronave, además de los pilotos del avión, que ya fueron dados de alta del hospital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/mas-de-40-vuelos-cancelados-en-el-aeropuerto-de-miami-tras-accidente-de-avion-de-amazon-HE23360986

El documento alega que el accidente fue consecuencia de una cadena de fallos, incluidos un error del piloto, una formación inadecuada y el uso de una aeronave con 32 años de antigüedad.

El accidente aéreo ocurrió poco después de las 14:00 hora local del domingo (18:00 GMT) cuando el avión de Amazon se salió de la pista y recorrió unos 400 metros más allá de la superficie pavimentada antes de impactar contra varios vehículos.

Uno de ellos fue una camioneta de los servicios de limpieza del aeropuerto en la que viajaban siete ocupantes, cinco de los cuales fallecieron.

Según la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, los fallecidos fueron Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Narajo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

El avión, un Boeing 767-300, había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, con los dos tripulantes a bordo.

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