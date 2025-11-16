Departamento de Estado de Estados Unidos planea designar terrorista al Cártel de los Soles de Venezuela
Esta designación del Cártel de los Soles ocurre meses después de que el Departamento del Tesoro lo clasificara en julio como grupo terrorista global especialmente designado
Estados Unidos anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre, una decisión que Washington vincula directamente con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.
La medida se da en medio de un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe y tras varias operaciones letales contra presuntos “narcoterroristas” en la región.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “Basado en Venezuela, el Cártel de los Soles está liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango en el ilegítimo régimen de Maduro que han corrompido al ejército de Venezuela, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial”. También aseguró que “ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela”.
Rubio añadió que “El Cártel de los Soles, y otros FTO designados, incluyendo el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa son responsables de la violencia terorrista a través del hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, y advirtió que “Estados Unidos continuará usando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas”.
EL CÁRTEL DE LOS SOLES COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA
La designación del Cártel de los Soles como FTO ocurre meses después de que el Departamento del Tesoro lo clasificara en julio como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). No obstante, en agosto el Gobierno venezolano rechazó estas acusaciones y aseguró que dicha organización es un “invento” de Estados Unidos.
El anuncio coincide con la llegada al Caribe del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de la flota estadounidense, desplegado este domingo por órdenes de Trump. Además, ese mismo día Estados Unidos informó la destrucción en el Pacífico de una embarcación que supuestamente transportaba drogas, donde murieron tres hombres a los que calificó de “narcoterroristas”. Desde septiembre se han llevado a cabo 21 ataques similares, dejando más de 80 muertos.
La Oficina del Departamento de Estado encargada de Latinoamérica ya había anticipado la designación el 25 de julio, explicando que permitiría usar “todos los recursos a su disposición para impedir que el presidente Nicolás Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses”.
Tras estas acusaciones, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró en agosto que el “Cártel de los Soles es un invento”, señalando que los estadounidenses “inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cártel de los Soles”.
(Con información de EFE)