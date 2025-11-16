Departamento de Estado de Estados Unidos planea designar terrorista al Cártel de los Soles de Venezuela

Estados Unidos anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre, una decisión que Washington vincula directamente con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.

La medida se da en medio de un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe y tras varias operaciones letales contra presuntos “narcoterroristas” en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “Basado en Venezuela, el Cártel de los Soles está liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango en el ilegítimo régimen de Maduro que han corrompido al ejército de Venezuela, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial”. También aseguró que “ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela”.

Rubio añadió que “El Cártel de los Soles, y otros FTO designados, incluyendo el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa son responsables de la violencia terorrista a través del hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, y advirtió que “Estados Unidos continuará usando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas”.