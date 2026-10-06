‘En otoño, sin duda moriremos’: el hambre amenaza a una ciudad ucraniana cercada por Rusia

UCRANIA- Los pocos residentes que quedan, muchos de ellos mayores, sobreviven sin agua potable, electricidad ni atención médica, mientras las minas y los drones bloquean el camino. Pocas noticias se filtran desde la ciudad asediada de Oleshky, un páramo en la línea del frente separado del resto de la Ucrania ocupada por Rusia mediante minas y drones. Pero algo queda claro con lo poco que ha trascendido: se está desarrollando una catástrofe humanitaria. No hay comida, no hay seguridad y no hay escapatoria.

“En otoño, sin duda moriremos”, escribió un residente este verano. “Ya me estoy muriendo. Cada día estoy más débil”. “Estamos cocinando nuestro último borsch”, escribió otro, “con una remolacha, cinco papas, una cebolla, un calabacín, un tomate y un poco de sémola de cebada para que espese. No hay zanahorias”. Un tercero dijo: “No hay suministros de ningún tipo. Es un bloqueo completo. Y drones e incendios interminables. Como en una película de terror”. Estos mensajes, de algunos de los aproximadamente 2000 civiles que permanecen en Oleshky, entre ellos unos 40 niños, fueron compartidos con The New York Times por Tetiana Hasanenko, la líder de la ciudad en el exilio. Los mensajes permiten asomarse al deterioro de las condiciones en una ciudad en poder de Rusia a la que no llegan alimentos ni ayuda médica, lo que ha provocado en Ucrania llamados a una evacuación urgente antes de que la población muera de hambre. El destino de Oleshky resume el carácter irresoluble de la guerra. Los dos bandos siguen tan lejos de cualquier tregua que ni siquiera ha sido posible organizar un corredor humanitario para salvar vidas de civiles.

Oleshky se encuentra en plena línea de fuego del frente sur de la guerra. Está separada por el río Dniéper de la ciudad más grande de Jersón, que Rusia capturó a principios de 2022 y entregó más tarde ese mismo año. Las fuerzas rusas atacan Jersón desde el otro lado del río en Oleshky, y las fuerzas ucranianas atacan Oleshky desde Jersón. Las circunstancias son de las peores de toda Ucrania. Enjambres de drones, minas omnipresentes e infraestructura destruida hacen que sea extremadamente difícil la salida de los residentes o la llegada de la ayuda. Ucrania dice que Rusia es responsable de la crisis. Las fuerzas de Moscú, dicen los funcionarios en Ucrania, han atacado a los drones ucranianos que intentan lanzar ayuda, intimidado a los residentes que recolectaron los suministros que lograron pasar y han confiscado comida a medida que se agotaban las reservas de sus propias tropas. El hambre, dice Kiev, se está utilizando como una herramienta de coerción. En lugar de dejarlos salir, Rusia utiliza a los residentes como escudos humanos, según funcionarios ucranianos y personas que han logrado salir de Oleshky. Moscú teme que, una vez que los civiles ya no estén en el camino, dicen las tropas ucranianas, las fuerzas rusas restantes sean derrotadas y pierdan la ciudad.

“La ayuda humanitaria no debería tener que entregarse bajo el fuego de los drones”, dijo Andrii Sybiha, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano. Exigió que la Organización de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja encuentren una manera de sacar a los civiles de manera segura. El Kremlin, en un comunicado a The Times, reconoció que estaba ocurriendo una “auténtica catástrofe humanitaria” en Oleshky. Dijo que la culpa era de Ucrania. “Las Fuerzas Armadas de Ucrania están impidiendo que la gente se vaya de la ciudad y están usando drones para interrumpir las entregas de comida y agua potable”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri S. Peskov, en el comunicado.

Sin una solución a la vista, los residentes que permanencen, muchos de ellos personas mayores, se quedan con poca o ninguna agua potable, atención médica, electricidad, gas o calefacción. La última entrega de comida por carretera, dijo Hasanenko, la líder exiliada de la ciudad, fue el 26 de mayo. Ese tipo de entregas terminaron, dijo, después de que varios conductores murieran. Ucrania dice que ha intentado entregar miles de kilos de suministros, incluyendo comida y medicinas, por medio de drones. Pero Rusia ha interceptado algunas de las entregas, dicen las tropas ucranianas. Este fin de semana, el defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, compartió imágenes que, según dijo, muestran a residentes que intentan salir de Oleshky a pie, en bicicleta y en motocicleta a pesar de los riesgos. “Esta es nuestra gente. Todavía están vivos. Ayúdennos a salvarlos mientras todavía haya alguien a quien salvar”, escribió. Los residentes están perdiendo la esperanza de sobrevivir el invierno, según personas que han tenido contacto con ellos. “Es simplemente una catástrofe humanitaria”, dijo Volodymyr Kostian, de 49 años, quien logró huir de la ciudad a principios de este año. Dijo que había decidido irse después de que su vecino muriera por un dron. “Un apocalipsis”, dijo. “No hay nada para comer”. Las imágenes de drones y los testimonios de testigos pintan un panorama de una ciudad turística que alguna vez fue próspera, de más de 20.000 habitantes, reducida a un paisaje infernal. Bloques de apartamentos y casas están destruidos. Hileras de autos calcinados por drones explosivos, proyectiles y minas yacen abandonados al borde de la carretera. Hay cadáveres en las calles, a la espera de ser enterrados. Los residentes dicen que se ha visto a perros hambrientos comiéndose los restos. Residentes de Oleshky y sus familiares se comunican con Hasanenko para suplicar ayuda para evacuarse ellos mismos o a sus seres queridos, o para enterrar a los muertos. “Algunos gritan y lloran histéricamente, otros no muestran ninguna emoción, otros nos echan la culpa y preguntan: ‘¿Por qué no llegan a acuerdos con la Cruz Roja, por qué no nos ayudan?’”, dijo Hasanenko. Las fuerzas rusas capturaron Oleshky el 24 de febrero de 2022, el primer día de la guerra. Ese noviembre, después de que las tropas ucranianas expulsaran a Rusia de la ciudad de Jersón, las fuerzas de Moscú huyeron cruzando el río hacia Oleshky. Allí, reforzaron sus posiciones minando la orilla del río y estableciendo posiciones de artillería y drones para atacar Jersón. El río, que alguna vez fue la fuente de vida y prosperidad de la región, se convirtió en su nueva línea de frente. Durante años, los residentes de Oleshky sobrevivieron con conservas, cosechas locales y entregas de comida organizadas de manera informal por personas que viajaban allí para vender productos a precios inflados. Salir de la ciudad por suministros o atención médica —o por evacuación— se volvió más complicado cuando los soldados rusos empezaron a exigir documentos rusos en los puntos de control, dijeron los residentes. Pero las entregas seguían llegando, y aunque la comida nunca fue abundante y los precios eran altos, la gente intercambiaba verduras y granos para mantenerse con vida, según los residentes. Con el tiempo, la evacuación a pie o en auto se volvió más riesgosa. Era imposible saber quién había lanzado las minas que bordeaban las rutas de salida: las fuerzas ucranianas para detener los movimientos de las tropas rusas o las fuerzas rusas para impedir que los civiles se fueran, o ambas. En cualquier caso, los residentes quedaron en gran medida atrapados en Oleshky. Soportarían algunas de las peores condiciones de la guerra, incluyendo una inundación catastrófica en 2023 después de una explosión en una represa cercana. Las tropas ucranianas apostadas justo al otro lado del río vigilaban mientras las condiciones empeoraban. Ver a civiles desesperados buscando comida “es una tragedia para todos nosotros”, dijo Mykola Stavytskyi, comandante de la 34.ª Brigada de Infantería de Marina de Ucrania.

“Esa es nuestra gente, son ucranianos”, agregó. Este año, la vida en Oleshky no ha hecho más que empeorar. Los drones ahora vuelan constantemente, haciendo que cualquier paso afuera sea una apuesta mortal.

A medida que avanzaba la primavera, el camino de salida se volvió aún más traicionero, dijeron en entrevistas los residentes que huyeron antes del verano. Las entregas y las evacuaciones se retrasaban o se cancelaban con frecuencia cuando los autos chocaban con minas o eran blanco de ataques de drones. Llegaba poca comida y las conservas se agotaban. Los habitantes removían los escombros de sótanos derrumbados en busca de restos de comida. A veces veían a soldados rusos haciendo lo mismo.

Rusia ha culpado a Ucrania de los ataques en la carretera. Las tropas ucranianas dicen que toman amplias medidas para no atacar a civiles.

A finales de la primavera, dos residentes de la ciudad, Oleksandr y su esposa, ambos de 60 años, decidieron que estaban listos para irse. La pareja, que tiene familiares que todavía viven bajo ocupación rusa, habló con la condición de que solo se usara el nombre de pila de Oleksandr para evitar represalias. Su hijo, que vivía en territorio controlado por Ucrania, ayudó a organizar el traslado. Empacaron tres bolsos, salieron a pie con su gato y su perro y se encontraron con un conductor cerca de un hospital de la ciudad.