Desplazados por ofensiva hutí en Yemen siguen aumentando rápidamente y se elevan a 76 mil

GINEBRA- Al menos 76 mil personas han huido de sus hogares en Yemen desde el mes de julio, especialmente en las últimas semanas debido a la ofensiva de los rebeldes hutíes en el oeste del país, alertó este sábado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“Las cifras casi se han duplicado de la noche a la mañana, y son cuatro veces más que las de la semana pasada”, advirtió la agencia de Naciones Unidas, que hace apenas 24 horas calculaba el número de desplazados en 46 mil.

Según la OIM, la mayoría de las familias que huyen de zonas de enfrentamientos como Taiz, Lahj o Hudeida «huyen sin nada más que la ropa que llevan puesta», dejando atrás sus hogares y medios de vida.