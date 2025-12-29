Desplome de la moneda en Irán provoca protestas y la renuncia del jefe del Banco Central

TEHERÁN.-El jefe del Banco Central de Irán renunció el lunes mientras estallaban protestas en Teherán y otras ciudades después de que la moneda iraní cayó a un nuevo mínimo histórico frente al dólar.

La renuncia de Mohammad Reza Farzin fue reportada por la televisión estatal, mientras cientos de comerciantes se manifestaban en la calle Saadi en el centro de Teherán, así como en el barrio de Shush cerca del Gran Bazar, un importante y enorme mercado en la capital iraní.

Los locatarios de este mercado desempeñaron un papel crucial en la Revolución Islámica de 1979 que derrocó a la monarquía y llevó a los islamistas al poder.

La agencia de noticias oficial IRNA confirmó las protestas. Testigos informaron de manifestaciones similares en otras ciudades importantes, incluidas Isfahan en el centro de Irán, Shiraz en el sur y Mashhad en el noreste. En algunos lugares de Teherán, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Testigos dijeron a The Associated Press que los comerciantes cerraron sus tiendas y pidieron a otros que hicieran lo mismo.

La agencia de noticias semioficial ILNA informó que muchos negocios dejaron de vender, aunque algunos mantuvieron sus tiendas abiertas.

El domingo, las protestas se limitaron a dos grandes mercados ambulantes en el centro de Teherán, donde los manifestantes corearon consignas antigubernamentales.

La rápida depreciación está agravando la presión inflacionaria, elevando los precios de los alimentos y otros insumos básicos y estresando aún más el presupuesto de las familias, una tendencia que podría empeorar con un cambio en el precio de la gasolina introducido en los últimos días.