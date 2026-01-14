Detienen a dos influencers peruanas en el aeropuerto de Lima por presunto tráfico de drogas con destino a Bali

Internacional
/ 14 enero 2026
    Detienen a dos influencers peruanas en el aeropuerto de Lima por presunto tráfico de drogas con destino a Bali
    CAPTURA DE PANTALLA | CUARTO PODER

Autoridades peruanas interceptaron a dos influencers que transportaban droga oculta en su equipaje rumbo a Indonesia.

Las autoridades detuvieron a Jimena Uriarte y Alexandra Diosco Salvatierra cuando intentaban salir de Perú con maletas que contenían cocaína y tusi, una sustancia psicotrópica conocida como “droga rosa”, que ha registrado un aumento en su circulación en los últimos meses.

De acuerdo con medios peruanos, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, fue el escenario de un operativo policial que permitió desarticular una presunta red de tráfico internacional de drogas, en la que estarían involucradas dos influencers peruanas con presencia en redes sociales como TikTok e Instagram.

TRÁFICO DE DROGAS ERAN DISFRAZADOS DE VIAJES DE LUJO

Según el medio Cuarto Poder, medio que dio a conocer el caso, el plan consistía en trasladar la droga hasta Bali, Indonesia, bajo la apariencia de un viaje de lujo que sería documentado en redes sociales como parte de su actividad como creadoras de contenido, donde contaban con miles de seguidores y eran medianamente conocidas.

Las indagatorias estuvieron a cargo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició un operativo encubierto tras dar seguimiento durante más de una semana a los movimientos de ambas jóvenes.

INFLUENCERS RECIBIERON EQUIPAJE DE CÓMPLICES, PREVIAMENTE PREPARADO CON DROGAS OCULTAS

Los registros de las cámaras de seguridad captaron la llegada de una camioneta al terminal aéreo. Según el reporte periodístico, las maletas de color rosa que transportaban las detenidas no fueron adquiridas por ellas, sino que les fueron entregadas previamente, ya cargadas con aproximadamente tres kilos de clorhidrato de cocaína y tusi.

Las autoridades permitieron que las jóvenes avanzaran hasta el área de documentación con el objetivo de que el equipaje quedara registrado a sus nombres, como parte de la estrategia para documentar la presunta comisión del delito.

MENSAJES REVELAN QUE JÓVENES INFLUENCERS PERUANAS TRANSPORTABAN DROGAS EN SUS MALETAS

Cada etapa del operativo fue documentada por los agentes. Entre las pruebas recabadas se encuentran mensajes de chat intercambiados entre las jóvenes, recuperados durante la investigación.

“Bebé, escúchame. Tenemos que estar acá hasta mañana. Temprano ir al aeropuerto y vacunarnos. El martes viajamos”, se lee en uno de los mensajes citados en el reportaje.

Estos elementos fueron incorporados al expediente como parte de la reconstrucción del plan para el traslado de la droga fuera del país.

TODO ROSA: VESTIMENTA QUE PORTABAN LAS INFLUENCER LLAMARON LA ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

El operativo también documentó un intento de camuflaje visual, que incluyó la vestimenta y los accesorios utilizados por las jóvenes.

“Desde el pantalón, el polo, la chompa, los zapatos y toda la indumentaria eran de color rosado. Incluso las maletas”, explicó un investigador entrevistado por Cuarto Poder.

Este detalle llamó la atención del personal de seguridad del aeropuerto y contribuyó a que se activara la intervención policial.

AUTORIDADES CONFIRMAN TRÁFICO DE COCAÍNA Y TUTSI

La acción policial se concretó cuando las jóvenes ingresaron al aeropuerto con sus maletas. Un agente les solicitó identificarse y cuestionó el motivo de su viaje.

“Alexandra Salvatierra. ¿Cuántos años tiene? Veintidós. ¿Por qué lo han intervenido el día de hoy? Por drogas. ¿A qué destino estaba usted viajando? A Bali”, respondió una de las detenidas, de acuerdo con las declaraciones difundidas por el dominical.

Al revisar el equipaje, los agentes confirmaron la presencia de más de tres kilos de cocaína y tusi. Un reactivo químico aplicado al polvo incautado arrojó un resultado positivo para alcaloide de cocaína, al tornarse de color azul.

Las autoridades señalaron que el valor de la droga en el mercado de Indonesia oscila entre 180 mil y 200 mil dólares por kilo, lo que incrementa de manera significativa su valor en comparación con otros destinos.

INFLUENCER DE PERÚ, SEÑALADA DE NARCOTRÁFICO, REALIZÓ VIAJES PREVIOS A COLOMBIA Y HOLANDA

El expediente fiscal señala que Alexandra Diosco Salvatierra contaba con antecedentes de viajes internacionales a países como Países Bajos, Panamá y Colombia. En el caso de Holanda, las autoridades indicaron que el destino final del trayecto era Indonesia, donde el precio de la droga se multiplica.

Durante la intervención, una de las detenidas reconoció que había sido detenida anteriormente por posesión de sustancias, aunque afirmó que ese caso correspondió a consumo personal.

“Nos encontraron que había sustancias. Sí, pero era solamente consumo. Pero lo que sí nos llevaron porque encontraron municiones”, declaró ante los agentes.

RED DE FINANCIAMIENTO Y LOGÍSTICA

Las investigaciones apuntan a la existencia de una organización estructurada encargada del financiamiento y la logística de los viajes. Según lo detallado por Cuarto Poder, los presuntos captadores:

- Compraron los boletos de avión

- Realizaron reservas en un hotel de lujo

- Financiaron la obtención de pasaportes

- Entregaron las maletas ya cargadas con droga

- Acompañaron a las jóvenes hasta el aeropuerto para supervisar el envío

Estos elementos forman parte de la línea de investigación que busca identificar a los responsables detrás de la operación.

ESTABLECEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA LAS DOS INFLUENCERS PERUANAS SEÑALADAS DE NARCOTRÁFICO

Actualmente, Jimena Uriarte y Alexandra Diosco Salvatierra cumplen 18 meses de prisión preventiva, mientras la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú continúan las investigaciones para identificar y detener a los demás integrantes de la presunta red de tráfico de drogas.

Las autoridades también analizan los antecedentes migratorios y financieros de las acusadas, con el objetivo de determinar si participaron en otros envíos internacionales de sustancias ilícitas.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

