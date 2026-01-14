Detienen a dos influencers peruanas en el aeropuerto de Lima por presunto tráfico de drogas con destino a Bali

Las autoridades detuvieron a Jimena Uriarte y Alexandra Diosco Salvatierra cuando intentaban salir de Perú con maletas que contenían cocaína y tusi, una sustancia psicotrópica conocida como “droga rosa”, que ha registrado un aumento en su circulación en los últimos meses. De acuerdo con medios peruanos, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, fue el escenario de un operativo policial que permitió desarticular una presunta red de tráfico internacional de drogas, en la que estarían involucradas dos influencers peruanas con presencia en redes sociales como TikTok e Instagram. TE PUEDE INTERESAR: ‘Pastel Explosivo’: Este es el peligroso reto VIRAL de TikTok que causó quemaduras a influencer TRÁFICO DE DROGAS ERAN DISFRAZADOS DE VIAJES DE LUJO Según el medio Cuarto Poder, medio que dio a conocer el caso, el plan consistía en trasladar la droga hasta Bali, Indonesia, bajo la apariencia de un viaje de lujo que sería documentado en redes sociales como parte de su actividad como creadoras de contenido, donde contaban con miles de seguidores y eran medianamente conocidas. Las indagatorias estuvieron a cargo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició un operativo encubierto tras dar seguimiento durante más de una semana a los movimientos de ambas jóvenes.

INFLUENCERS RECIBIERON EQUIPAJE DE CÓMPLICES, PREVIAMENTE PREPARADO CON DROGAS OCULTAS Los registros de las cámaras de seguridad captaron la llegada de una camioneta al terminal aéreo. Según el reporte periodístico, las maletas de color rosa que transportaban las detenidas no fueron adquiridas por ellas, sino que les fueron entregadas previamente, ya cargadas con aproximadamente tres kilos de clorhidrato de cocaína y tusi. Las autoridades permitieron que las jóvenes avanzaran hasta el área de documentación con el objetivo de que el equipaje quedara registrado a sus nombres, como parte de la estrategia para documentar la presunta comisión del delito. MENSAJES REVELAN QUE JÓVENES INFLUENCERS PERUANAS TRANSPORTABAN DROGAS EN SUS MALETAS Cada etapa del operativo fue documentada por los agentes. Entre las pruebas recabadas se encuentran mensajes de chat intercambiados entre las jóvenes, recuperados durante la investigación. “Bebé, escúchame. Tenemos que estar acá hasta mañana. Temprano ir al aeropuerto y vacunarnos. El martes viajamos”, se lee en uno de los mensajes citados en el reportaje. Estos elementos fueron incorporados al expediente como parte de la reconstrucción del plan para el traslado de la droga fuera del país. TODO ROSA: VESTIMENTA QUE PORTABAN LAS INFLUENCER LLAMARON LA ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES El operativo también documentó un intento de camuflaje visual, que incluyó la vestimenta y los accesorios utilizados por las jóvenes. “Desde el pantalón, el polo, la chompa, los zapatos y toda la indumentaria eran de color rosado. Incluso las maletas”, explicó un investigador entrevistado por Cuarto Poder. Este detalle llamó la atención del personal de seguridad del aeropuerto y contribuyó a que se activara la intervención policial. AUTORIDADES CONFIRMAN TRÁFICO DE COCAÍNA Y TUTSI La acción policial se concretó cuando las jóvenes ingresaron al aeropuerto con sus maletas. Un agente les solicitó identificarse y cuestionó el motivo de su viaje. “Alexandra Salvatierra. ¿Cuántos años tiene? Veintidós. ¿Por qué lo han intervenido el día de hoy? Por drogas. ¿A qué destino estaba usted viajando? A Bali”, respondió una de las detenidas, de acuerdo con las declaraciones difundidas por el dominical. Al revisar el equipaje, los agentes confirmaron la presencia de más de tres kilos de cocaína y tusi. Un reactivo químico aplicado al polvo incautado arrojó un resultado positivo para alcaloide de cocaína, al tornarse de color azul. Las autoridades señalaron que el valor de la droga en el mercado de Indonesia oscila entre 180 mil y 200 mil dólares por kilo, lo que incrementa de manera significativa su valor en comparación con otros destinos.