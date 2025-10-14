Detienen a posibles involucrados del tiroteo en Mississippi que acabó con la vida de 6 personas

Tras el tiroteo el 11 de octubre en Leland, Mississippi, las autoridades de los Estados Unidos han detenido a 5 personas, presuntamente vinculadas con el incidente, que cobró la vida de 6 muertes y una decena de heridos.

La lista de detenidos fue compartida por las autoridades locales, quienes fueron apoyados por elementos del FBI, gracias a Ley de Asistencia Investigativa para Delitos Violentos.

Los detenidos fueron: Teviyon L. Powell, de 29 años; William Bryant, de 29; Morgan Latimore, de 25, Terrogernal S. Martin, de 33 y Latoya A. Powell, de 44 años

Tras ser detenidos, fueron acusados de homicidio intencional y premeditado. El tiroteo ocurrió durante una fiesta de celebración de futbol americano.

Las autoridades no han informado sobre las causas de tal incidente.