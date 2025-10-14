Detienen a posibles involucrados del tiroteo en Mississippi que acabó con la vida de 6 personas
El incidente ocurrió durante una fiesta de celebración de futbol americano, en la noche del 11 de octubre
Tras el tiroteo el 11 de octubre en Leland, Mississippi, las autoridades de los Estados Unidos han detenido a 5 personas, presuntamente vinculadas con el incidente, que cobró la vida de 6 muertes y una decena de heridos.
La lista de detenidos fue compartida por las autoridades locales, quienes fueron apoyados por elementos del FBI, gracias a Ley de Asistencia Investigativa para Delitos Violentos.
Los detenidos fueron: Teviyon L. Powell, de 29 años; William Bryant, de 29; Morgan Latimore, de 25, Terrogernal S. Martin, de 33 y Latoya A. Powell, de 44 años
Tras ser detenidos, fueron acusados de homicidio intencional y premeditado. El tiroteo ocurrió durante una fiesta de celebración de futbol americano.
Las autoridades no han informado sobre las causas de tal incidente.
Aunque se tienen en captura dichos responsables, el FBI informó que la investigación se mantiene en curso. Por ello, le pidió a los ciudadanos del área afectada, presentar grabaciones y fotografías que ayuden a reconstruir la escena del tiroteo.