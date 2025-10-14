Detienen a posibles involucrados del tiroteo en Mississippi que acabó con la vida de 6 personas

Internacional
/ 14 octubre 2025
    Detienen a posibles involucrados del tiroteo en Mississippi que acabó con la vida de 6 personas
    Detienen a posibles involucrados del tiroteo en Mississippi que acabó con la vida de 6 personas FOTO: VANGUARDIA

El incidente ocurrió durante una fiesta de celebración de futbol americano, en la noche del 11 de octubre

Tras el tiroteo el 11 de octubre en Leland, Mississippi, las autoridades de los Estados Unidos han detenido a 5 personas, presuntamente vinculadas con el incidente, que cobró la vida de 6 muertes y una decena de heridos.

La lista de detenidos fue compartida por las autoridades locales, quienes fueron apoyados por elementos del FBI, gracias a Ley de Asistencia Investigativa para Delitos Violentos.

Los detenidos fueron: Teviyon L. Powell, de 29 años; William Bryant, de 29; Morgan Latimore, de 25, Terrogernal S. Martin, de 33 y Latoya A. Powell, de 44 años

Tras ser detenidos, fueron acusados de homicidio intencional y premeditado. El tiroteo ocurrió durante una fiesta de celebración de futbol americano.

Las autoridades no han informado sobre las causas de tal incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en bar Willie’s de California Sur dejó cuatro muertos y veinte heridos

Aunque se tienen en captura dichos responsables, el FBI informó que la investigación se mantiene en curso. Por ello, le pidió a los ciudadanos del área afectada, presentar grabaciones y fotografías que ayuden a reconstruir la escena del tiroteo.

Temas


Violencia
Investigaciones

Localizaciones


Estados Unidos
Mississippi

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III