Tiroteo en bar Willie’s de California Sur dejó cuatro muertos y veinte heridos

Internacional
/ 12 octubre 2025
    Tiroteo en bar Willie’s de California Sur dejó cuatro muertos y veinte heridos
    Cuatro personas murieron y veinte más resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este 12 de octubre en el bar Willie’s Bar and Grill, ubicado en la isla de Santa Helena, en Carolina del Sur, informaron las autoridades locales. FOTO: ESPECIAL

Según la organización civil Gun Violence Archive, en lo que va de 2025 el país ha registrado más de 300 incidentes de este tipo

Cuatro personas murieron y veinte más resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este 12 de octubre en el bar Willie’s Bar and Grill, ubicado en la isla de Santa Helena, en Carolina del Sur, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Beaufourt, cuatro de los heridos se encuentran en condición crítica y permanecen hospitalizados.

TE PUEDE INTERESAR: No hay sobrevivientes tras estallido de planta de explosivos en Estados Unidos

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas mortales.

El sheriff detalló que “cientos de personas estaban en el establecimiento donde tuvo lugar el tiroteo; varias víctimas corrieron hacia locales y casas cercanas buscando refugiarse de las balas”.

Las autoridades indicaron que investigan a “una persona de interés” y que las pesquisas siguen en curso.

TE PUEDE INTERESAR: Estos son los ataques armados en lugares de culto en EU en los últimos 20 años

Este ataque es el segundo tiroteo masivo ocurrido en Estados Unidos durante el fin de semana.

Según la organización civil Gun Violence Archive, en lo que va de 2025 el país ha registrado más de 300 incidentes de este tipo, en los que al menos cuatro personas resultan heridas de bala, sin incluir al atacante.

(Con información de EFE)

Temas


Inseguridad
Muertes
tiroteos

Localizaciones


Estados Unidos

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III