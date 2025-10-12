Tiroteo en bar Willie’s de California Sur dejó cuatro muertos y veinte heridos

Cuatro personas murieron y veinte más resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este 12 de octubre en el bar Willie’s Bar and Grill, ubicado en la isla de Santa Helena, en Carolina del Sur, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Beaufourt, cuatro de los heridos se encuentran en condición crítica y permanecen hospitalizados.

TE PUEDE INTERESAR: No hay sobrevivientes tras estallido de planta de explosivos en Estados Unidos

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas mortales.

El sheriff detalló que “cientos de personas estaban en el establecimiento donde tuvo lugar el tiroteo; varias víctimas corrieron hacia locales y casas cercanas buscando refugiarse de las balas”.