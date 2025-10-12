Tiroteo en bar Willie’s de California Sur dejó cuatro muertos y veinte heridos
Según la organización civil Gun Violence Archive, en lo que va de 2025 el país ha registrado más de 300 incidentes de este tipo
Cuatro personas murieron y veinte más resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este 12 de octubre en el bar Willie’s Bar and Grill, ubicado en la isla de Santa Helena, en Carolina del Sur, informaron las autoridades locales.
De acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Beaufourt, cuatro de los heridos se encuentran en condición crítica y permanecen hospitalizados.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas mortales.
El sheriff detalló que “cientos de personas estaban en el establecimiento donde tuvo lugar el tiroteo; varias víctimas corrieron hacia locales y casas cercanas buscando refugiarse de las balas”.
Las autoridades indicaron que investigan a “una persona de interés” y que las pesquisas siguen en curso.
Este ataque es el segundo tiroteo masivo ocurrido en Estados Unidos durante el fin de semana.
Según la organización civil Gun Violence Archive, en lo que va de 2025 el país ha registrado más de 300 incidentes de este tipo, en los que al menos cuatro personas resultan heridas de bala, sin incluir al atacante.
(Con información de EFE)