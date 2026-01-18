Hija del expríncipe Andrés ha cortado contacto, tras polémica por caso Epstein: Daily Mail

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 18 enero 2026
    Hija del expríncipe Andrés ha cortado contacto, tras polémica por caso Epstein: Daily Mail
    La princesa Eugenia ha cortado todo tipo de contacto con su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, a raíz del reciente escándalo que lo vinculó al pedófilo convicto Jeffrey Epstein. GETTY IMAGES

La princesa Eugenia, nieta de la fallecida reina Isabel II, se niega a hablar con su padre y tampoco fue a visitarlo durante la Navidad.

La princesa Eugenia ha cortado todo tipo de contacto con su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, a raíz del reciente escándalo que lo vinculó al pedófilo convicto Jeffrey Epstein y desencadenó con la retirada de sus títulos reales, según revela este domingo el medio británico Daily Mail.

De acuerdo con la publicación, Eugenia, que sí conserva el título de princesa, como nieta de la fallecida reina Isabel II, se niega a hablar con su padre y tampoco fue a visitarlo durante la Navidad.

TE PUEDE INTERESAR: Los Clinton rechazan testificar en el Congreso por el caso del pederasta Jeffrey Epstein

“No hay ningún tipo de contacto, nada. Es nivel Brooklyn Beckham. Ella lo ha cortado por completo”, dijo una fuente citada por el ‘Daily Mail’, haciendo una similitud con las desavenencias que existen en la familia Beckham.

Andrés, hermano del rey Carlos III, estaría “devastado” por el distanciamiento de su hija menor, según el citado medio, que habría estado provocado por la nueva información que salió a la luz sobre la relación estrecha entre Mountbatten-Windsor y Epstein a través de correos el pasado mes de octubre.

Del mismo modo, la caída de Andrés y la retirada de sus títulos y honores reales —desde el de príncipe, hasta el de Duque de York, entre otros— se precipitó después de que salieran a la luz las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, en el que acusaba al hijo de Isabel II de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor.

TE PUEDE INTERESAR: Revisa Departamento de Justicia de EU más de 5 millones de páginas de archivos de Epstein

Andrés, hasta el momento, sigue negando todas las acusaciones que versan sobre él.

Por ello, Eugenia, que fundó el llamado Colectivo Antiesclavitud para ayudar a combatir el tráfico sexual, vería con malos ojos la negativa de su padre a disculparse con las víctimas de Epstein.

Las fuentes citadas por Daily Mail indican, en cambio, que la hija mayor de Andrés, la princesa Beatriz, “está intentando mantener el equilibrio entre no aislar a su padre y al mismo tiempo permanecer cercana a la familia real”.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan nuevos documentos sobre su muerte que Epstein no estaba bien vigilado en prisión

Las dos hijas de Andrés pasaron la Navidad con el resto de miembros de la familia real en Sandringham (este de Inglaterra), invitadas por el rey Carlos III, mientras que se instó a su padre a que permaneciese en Londres durante la temporada festiva.

La ruptura de las relaciones entre Andrés y la princesa Eugenia supone otro nuevo jarro de agua fría para el expríncipe caído en desgracia mientras se prepara para abandonar Royal Lodge, la finca en la que vive cerca del Castillo de Windsor desde hace dos décadas, para mudarse a una nueva propiedad en Sandringham.

(Con información de EFE)

Temas


Relaciones
Juicios

Localizaciones


Reino Unido

Personajes


Jeffrey Epstein

Organizaciones


Daily Mail

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Selección de los editores
Señalan que su proyección internacional ya cuenta con una fecha conmemorativa fuera de México.

Quieren ponerle fecha al mole: Morena plantea Día Nacional y exhibe rechazos previos
Las autoridades federales reportaron que el detenido contaba con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

Cae en Pachuca el ‘top 10’ del FBI: lo buscaban por homicidio y secuestro en EU
Señalan que se insistirá en que la discusión sobre la reforma electoral preserve la representación política en el Congreso.

PAN acusa ‘Ley Maduro’ y advierte control de elecciones si desaparecen plurinominales
Marginado de la negociación de la reforma electoral, el Partido Verde desconoció la interlocución del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral
Kitty Van Der Heijden, directora ejecutiva adjunta de UNICEF.

Expertos debaten sobre el peligro de la ausencia de amor en la crianza de los hijos en foro de UNICEF y OMS
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria

Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria
Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox

Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox