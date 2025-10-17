Detienen en California a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola, acusada del asesinato de operador del narco; ¿Quién es?

/ 17 octubre 2025
    Detienen en California a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola, acusada del asesinato de operador del narco; ¿Quién es?
    Vanessa Gurrola, modelo sinaloense e influencer, fue arrestada en San Diego, California, acusada de asesinato en primer grado por la muerte de un hombre vinculado al antiguo Cártel de los Arellano Félix. FOTO: INSTAGRAM | VANESSA GURROLA

Vanessa Gurrola permanece bajo custodia tras ser acusada de asesinato relacionado con el homicidio de “El Chato”, operador del Cártel de los Arellano Félix

La modelo sinaloense Lidia Vanessa Gurrola Peraza, conocida en redes sociales como Vanessa Gurrola, fue arrestada en San Diego, California, tras ser acusada de asesinato en primer grado por autoridades locales.

La detención ocurre en el marco de una investigación que la vincula con el homicidio de un hombre apodado “El Chato”, presunto operador del antiguo Cártel de los Arellano Félix.

De acuerdo con información confirmada por MILENIO, Gurrola, de 32 años, mantenía una relación sentimental con la víctima, quien fue asesinado a tiros en febrero de 2024 en el sur de California, en una zona cercana a la frontera con México.

$!Detienen en California a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola, acusada del asesinato de operador del narco; ¿Quién es?

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL HOMICIDIO DE ‘EL CHATO’?

El 17 de febrero de 2024, medios locales reportaron el asesinato de dos personas en University City, un sector de San Diego situado cerca de Tijuana, Baja California, territorio históricamente asociado con la estructura criminal de los Arellano Félix.

Fuentes cercanas al caso señalaron que una de las víctimas era un joven identificado únicamente como “El Chato”, quien presuntamente colaboraba con Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, un operador dedicado al robo de cargamentos de droga entre Tijuana y San Diego.

“El Chato”, de acuerdo con la investigación, no tenía acusaciones estatales ni federales en su contra al momento de su muerte, aunque su nombre figuraba en informes de inteligencia relacionados con disputas entre células del crimen organizado en la frontera norte.

La acusación formal contra Gurrola Peraza fue presentada el 10 de octubre de 2025 ante la Corte Estatal de San Diego, según los registros del Sheriff del condado.

ARRESTAN A LA MODELO VANESSA GURROLA; ESPERA AUDIENCIA

La modelo fue arrestada días después y recluida en el centro de detención de Las Colinas, donde permanece bajo custodia. Su próxima audiencia fue programada para el 20 de octubre, en el Departamento 1103 de la San Diego Superior Court, a las 8:15 a.m.

Autoridades estadounidenses no descartan que el caso pueda escalar a nivel federal, ante la posibilidad de que el crimen esté relacionado con conflictos entre organizaciones criminales mexicanas.

$!Detienen en California a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola, acusada del asesinato de operador del narco; ¿Quién es?

¿QUIÉN ES LA MODELO CONOCIDA COMO VANESSA GURROLA?

Lidia Vanessa Gurrola Peraza alcanzó notoriedad en Sinaloa por su participación en concursos de belleza y carnavales locales. En 2011 fue coronada reina del Festival de los Juegos Florales de Mazatlán, y en 2013 fue seleccionada entre las 10 mujeres más bellas del Carnaval de Mazatlán.

Egresada del Instituto Cervantes del Pacífico, Gurrola comenzó a destacar también en el ámbito empresarial con una línea de productos para adelgazar, lo que le permitió construir una presencia sólida en redes sociales, donde actualmente cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram.

Su fama creció exponencialmente en 2018, cuando varios portales difundieron imágenes suyas confundiéndola con Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esta situación impulsó su popularidad, a tal grado que fue entrevistada por diversos medios internacionales, entre ellos Telemundo, donde reconoció que esa comparación benefició su carrera como modelo e influencer.

“No me ha salido nada negativo, puras cosas buenas”, declaró en 2019. “Me parece una mujer muy guapa. Me gustaría conocerla en persona para saber si realmente nos parecemos”.

VINCULAN A VANESSA GURRROLA CON ‘LOS CHAPITOS’

En 2024, el nombre de Vanessa Gurrola volvió a aparecer en medios cuando su imagen figuró en volantes lanzados desde avionetas sobre varias zonas de Sinaloa, en los que se señalaba a presuntos colaboradores de “Los Chapitos”, grupo dirigido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

En esos panfletos también se mencionaban políticos, influencers y empresarios sinaloenses presuntamente ligados a esa facción del Cártel de Sinaloa.

$!Detienen en California a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola, acusada del asesinato de operador del narco; ¿Quién es?

INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASESINATO DE ‘EL CHATO’

Aunque hasta el momento no se ha confirmado una conexión directa entre el asesinato de “El Chato” y las disputas entre Los Chapitos y los remanentes del Cártel de los Arellano Félix, la fuente consultada por MILENIO señaló que las autoridades federales de Estados Unidos analizan ampliar las acusaciones.

Se prevé que el caso de Gurrola Peraza podría derivar en cargos adicionales, relacionados con otros homicidios y con posibles nexos con el crimen organizado transnacional.

Por ahora, Vanessa Gurrola permanece recluida en San Diego, a la espera de la audiencia del 20 de octubre, donde la Corte determinará si continuará detenida o si el caso será transferido a instancias federales.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre la detención de la modelo, cuyo nombre vuelve a vincularse con los entornos mediáticos y criminales del noroeste del país.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

