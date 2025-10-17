$!Detienen en California a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola, acusada del asesinato de operador del narco; ¿Quién es?

La modelo sinaloense Lidia Vanessa Gurrola Peraza, conocida en redes sociales como Vanessa Gurrola, fue arrestada en San Diego, California, tras ser acusada de asesinato en primer grado por autoridades locales. La detención ocurre en el marco de una investigación que la vincula con el homicidio de un hombre apodado “El Chato”, presunto operador del antiguo Cártel de los Arellano Félix. TE PUEDE INTERESAR: Avión mexicano se estrella en Michigan; reportan al menos 3 muertos por accidente De acuerdo con información confirmada por MILENIO, Gurrola, de 32 años, mantenía una relación sentimental con la víctima, quien fue asesinado a tiros en febrero de 2024 en el sur de California, en una zona cercana a la frontera con México.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL HOMICIDIO DE ‘EL CHATO’? El 17 de febrero de 2024, medios locales reportaron el asesinato de dos personas en University City, un sector de San Diego situado cerca de Tijuana, Baja California, territorio históricamente asociado con la estructura criminal de los Arellano Félix. Fuentes cercanas al caso señalaron que una de las víctimas era un joven identificado únicamente como “El Chato”, quien presuntamente colaboraba con Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, un operador dedicado al robo de cargamentos de droga entre Tijuana y San Diego. “El Chato”, de acuerdo con la investigación, no tenía acusaciones estatales ni federales en su contra al momento de su muerte, aunque su nombre figuraba en informes de inteligencia relacionados con disputas entre células del crimen organizado en la frontera norte. La acusación formal contra Gurrola Peraza fue presentada el 10 de octubre de 2025 ante la Corte Estatal de San Diego, según los registros del Sheriff del condado. ARRESTAN A LA MODELO VANESSA GURROLA; ESPERA AUDIENCIA La modelo fue arrestada días después y recluida en el centro de detención de Las Colinas, donde permanece bajo custodia. Su próxima audiencia fue programada para el 20 de octubre, en el Departamento 1103 de la San Diego Superior Court, a las 8:15 a.m. Autoridades estadounidenses no descartan que el caso pueda escalar a nivel federal, ante la posibilidad de que el crimen esté relacionado con conflictos entre organizaciones criminales mexicanas.

¿QUIÉN ES LA MODELO CONOCIDA COMO VANESSA GURROLA? Lidia Vanessa Gurrola Peraza alcanzó notoriedad en Sinaloa por su participación en concursos de belleza y carnavales locales. En 2011 fue coronada reina del Festival de los Juegos Florales de Mazatlán, y en 2013 fue seleccionada entre las 10 mujeres más bellas del Carnaval de Mazatlán. Egresada del Instituto Cervantes del Pacífico, Gurrola comenzó a destacar también en el ámbito empresarial con una línea de productos para adelgazar, lo que le permitió construir una presencia sólida en redes sociales, donde actualmente cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram. Su fama creció exponencialmente en 2018, cuando varios portales difundieron imágenes suyas confundiéndola con Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esta situación impulsó su popularidad, a tal grado que fue entrevistada por diversos medios internacionales, entre ellos Telemundo, donde reconoció que esa comparación benefició su carrera como modelo e influencer. “No me ha salido nada negativo, puras cosas buenas”, declaró en 2019. “Me parece una mujer muy guapa. Me gustaría conocerla en persona para saber si realmente nos parecemos”. VINCULAN A VANESSA GURRROLA CON ‘LOS CHAPITOS’ En 2024, el nombre de Vanessa Gurrola volvió a aparecer en medios cuando su imagen figuró en volantes lanzados desde avionetas sobre varias zonas de Sinaloa, en los que se señalaba a presuntos colaboradores de “Los Chapitos”, grupo dirigido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. En esos panfletos también se mencionaban políticos, influencers y empresarios sinaloenses presuntamente ligados a esa facción del Cártel de Sinaloa.