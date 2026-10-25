Disturbios en Italia: 371 detenidos y más de 100 menores tras choques con la policía

Cerca de 371 personas fueron arrestadas en Italia tras registrarse intensos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las autoridades locales confirmaron que entre los detenidos se encuentran 110 menores de edad, lo que ha generado una fuerte alerta en el gobierno.

Los disturbios más graves ocurrieron en la ciudad de Turín, aunque las protestas se extendieron rápidamente a otras regiones del país. En el lugar, grupos de jóvenes se enfrentaron directamente contra los escuadrones antidisturbios en pleno centro urbano.

Videos captados en el lugar muestran momentos de tensión durante la noche en las calles italianas. En las imágenes difundidas por el medio especializado Local Team, se observa a manifestantes con el rostro cubierto lanzando objetos, mientras las patrullas avanzan con sirenas abiertas para dispersar a la multitud.

¿CUÁL ES EL MOTIVO PRINCIPAL DE LAS PROTESTAS?

El motivo principal de las movilizaciones es el descontento social ante el incremento en el costo de vida y la falta de oportunidades para los jóvenes. Las marchas organizadas contra las políticas del gobierno nacional escalaron a violencia en ciudades como Roma, Milán, Nápoles y Florencia.

Los manifestantes utilizaron tácticas de dispersión rápida mediante aplicaciones de mensajería para convocar puntos de reunión de último minuto. Esta estrategia buscaba esquivar los cercos de seguridad, lo que obligó a la policía a desplegar operativos en estaciones de tren y zonas céntricas.