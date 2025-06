Divide a los veteranos el gran desfile militar que se celebrará en cumpleaños de Trump

NORFOLK- James McDonough sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante 27 años. Combatió en Vietnam y entregó ayuda humanitaria a Ruanda. Para él, el desfile militar del sábado en Washington con motivo del 250mo aniversario del Ejército, que coincide con el cumpleaños del presidente Donald Trump, escenifica la resiliencia de una institución vital y de la nación a la que sirve.

“Los soldados que marcharán ese día representan toda esa historia”, dijo McDonough, de 78 años, que reside en Crofton, Maryland. “No representan un día en particular. No representan a una sola persona. Es el Ejército estadounidense que aún sigue de pie, con la frente en alto, listo para defender a nuestro país”.

Christopher Purdy, veterano del Ejército quien sirvió en Irak, calificó el desfile como una fachada para encubrir algunas de las políticas del presidente republicano que han afectado a los veteranos y militares en activo, como los recortes al Departamento de Asuntos de los Veteranos y la prohibición del servicio de militares transgénero.

Purdy afirmó que el desfile, largamente deseado por Trump, exhibirá innecesariamente el poderío militar de Estados Unidos en el 79eno cumpleaños del presidente.

“Es vergonzoso”, opinó Purdy, de 40 años y de Atlanta. “Es caro. Y sin importar cuáles sean sus razones para hacerlo, creo que es completamente innecesario”.

Hasta hace poco, la tan planeada celebración del aniversario del Ejército no incluía un gran desfile. Agregado bajo el gobierno de Trump, el evento, que contará con cientos de vehículos y aeronaves militares y miles de soldados, ha dividido a los veteranos.

Algunos lo comparan con los alardes militares que se ven comúnmente en Corea del Norte, o lo ven como un paso hacia el autoritarismo o como una perversa fiesta de cumpleaños para Trump.

Otros lo consideran como un recuento único de las hazañas del Ejército y del servicio militar de millones de soldados a lo largo de siglos. El desfile no se trata de Trump, dicen, sino de que el público vea los rostros de los soldados cuando son tan pocos los estadounidenses que forman parte de él.