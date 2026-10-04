Donald Trump anuncia la “Fuerza de la Superinteligencia” para liderar la IA desde la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la Fuerza de la Superinteligencia (Super Intelligence Force o SIF). Este nuevo comité de la Casa Blanca supervisará y coordinará los avances de la inteligencia artificial a nivel federal. El objetivo principal de la medida es asegurar que el país mantenga el liderazgo mundial en esta tecnología.

Trump destacó que la superinteligencia tendrá un impacto económico y social transformador. Según el mandatario, esta herramienta superará los cambios generados en su momento por la Revolución Industrial y la llegada de Internet. Además, el organismo buscará proteger las vidas y los intereses de la población estadounidense frente a los riesgos tecnológicos. Un equipo de altos funcionarios liderará este proyecto estratégico dentro del gobierno estadounidense. El grupo estará encabezado por el Director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, junto con el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson. También participarán Emil Michael, subsecretario de Guerra y director de tecnología, y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal.

El organismo tendrá un plazo inicial de 120 días para presentar un informe completo sobre el sector. El documento evaluará tanto las oportunidades de crecimiento como los riesgos potenciales de la inteligencia artificial. Las decisiones de este equipo responderán de forma directa al presidente Donald Trump y a la jefa de gabinete, Susie Wiles. La creación del comité se produce tras una reunión clave con los principales líderes del sector tecnológico. Representantes de empresas emblemáticas como OpenAI, Google, Meta, Nvidia, Anthropic y xAI acordaron esquemas de autorregulación. Las compañías evaluarán de manera interna los riesgos de sus herramientas bajo el marco del Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia.