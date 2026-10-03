Se intensifican las protestas en Francia por las condiciones del sistema educativo

Las protestas estudiantiles a nivel nacional están agravando los problemas políticos y económicos de Francia, mientras las autoridades intentaban el viernes sofocar días de creciente malestar que han alterado el funcionamiento de cientos de escuelas y desatado conatos de violencia en todo el país. Miles de personas han sido detenidas en los últimos días, informó el Wall Street Journal (WSJ). En la región de París, las autoridades señalaron al WSJ que 55 escuelas sufrieron hechos de violencia, enfrentamientos o daños, y se registraron incendios en tres edificios escolares.

Más de 700 escuelas se vieron afectadas el viernes, según informó el ministro de Educación, Édouard Geffray.

Los disturbios llegan en un momento difícil para el gobierno, que intenta frenar uno de los mayores déficits presupuestarios de la eurozona y contener el aumento de los costes de la deuda, al tiempo que enfrenta exigencias para destinar mayor gasto a las escuelas y otros servicios públicos. El jueves, el gobierno presentó una propuesta de recorte de gasto de 43 000 millones de euros (aproximadamente 49 mil millones de dólares) para su presupuesto de 2027. Las protestas comenzaron el mes pasado con bloqueos en institutos de educación secundaria, en los que los estudiantes exigían más profesores, clases más reducidas y mayor inversión en edificios escolares deteriorados.

Tras las conversaciones mantenidas el viernes con representantes estudiantiles, padres y profesores, Geffray reconoció las preocupaciones sobre las condiciones de las escuelas y afirmó que el gobierno debía escuchar más atentamente a los estudiantes, registró el Wall Street Journal. Geffray señaló que los trabajos comenzarían de inmediato para mejorar la forma en que los estudiantes están representados y son escuchados dentro del sistema educativo. Asimismo, anunció que la próxima semana pondrá en marcha un plan para agilizar la sustitución de los profesores ausentes e iniciará una revisión más amplia de los horarios escolares.

Sin embargo, los representantes estudiantiles afirmaron que las conversaciones del pasado viernes no dieron lugar a las medidas que buscaban. Los sindicatos estudiantiles hicieron un llamamiento a continuar con los bloqueos y las manifestaciones, e instaron a los estudiantes a sumarse a una tercera jornada de protestas a nivel nacional el martes 6 de octubre. Varios sindicatos de profesores manifestaron que participarían. La CGT, uno de los mayores sindicatos de Francia, también brindó su apoyo a las manifestaciones, lo que plantea la posibilidad de que los disturbios se extiendan más allá del ámbito escolar.

El WSJ reportó que el gobierno del presidente Emmanuel Macron y la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, han acusado a la formación de extrema izquierda Francia Insumisa de alentar los disturbios con fines políticos. El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha rechazado tal acusación.

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