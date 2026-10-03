Se intensifican las protestas en Francia por las condiciones del sistema educativo

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    Se intensifican las protestas en Francia por las condiciones del sistema educativo
    El cartelón de esta manifestante dice “La educación es una inversión, no un gasto. Nuestros estudios valen más que sus ahorros”. EFE

Ante un panorama de finanzas públicas con recortes presupuestarios y un endeudamiento estatal alto, las autoridades educativas insisten en la no violencias de las protestas

Las protestas estudiantiles a nivel nacional están agravando los problemas políticos y económicos de Francia, mientras las autoridades intentaban el viernes sofocar días de creciente malestar que han alterado el funcionamiento de cientos de escuelas y desatado conatos de violencia en todo el país. Miles de personas han sido detenidas en los últimos días, informó el Wall Street Journal (WSJ).

En la región de París, las autoridades señalaron al WSJ que 55 escuelas sufrieron hechos de violencia, enfrentamientos o daños, y se registraron incendios en tres edificios escolares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/primer-ministro-frances-convoca-a-reunion-de-emergencia-en-medio-de-protestas-estudiantiles-HN23847451

Más de 700 escuelas se vieron afectadas el viernes, según informó el ministro de Educación, Édouard Geffray.

$!Estudiantes de secundaria protestan contra las condiciones educativas en Saint-Denis, al norte de París, Francia, el 1 de octubre de 2026.
Estudiantes de secundaria protestan contra las condiciones educativas en Saint-Denis, al norte de París, Francia, el 1 de octubre de 2026. Firas Abdullah / EFE

Los disturbios llegan en un momento difícil para el gobierno, que intenta frenar uno de los mayores déficits presupuestarios de la eurozona y contener el aumento de los costes de la deuda, al tiempo que enfrenta exigencias para destinar mayor gasto a las escuelas y otros servicios públicos. El jueves, el gobierno presentó una propuesta de recorte de gasto de 43 000 millones de euros (aproximadamente 49 mil millones de dólares) para su presupuesto de 2027.

Las protestas comenzaron el mes pasado con bloqueos en institutos de educación secundaria, en los que los estudiantes exigían más profesores, clases más reducidas y mayor inversión en edificios escolares deteriorados.

$!Se produjeron enfrentamientos entre la policía antidisturbios y manifestantes durante una protesta de estudiantes de secundaria contra las condiciones educativas en Saint-Denis, al norte de París, Francia, el 1 de octubre de 2026.
Se produjeron enfrentamientos entre la policía antidisturbios y manifestantes durante una protesta de estudiantes de secundaria contra las condiciones educativas en Saint-Denis, al norte de París, Francia, el 1 de octubre de 2026. EFE

Tras las conversaciones mantenidas el viernes con representantes estudiantiles, padres y profesores, Geffray reconoció las preocupaciones sobre las condiciones de las escuelas y afirmó que el gobierno debía escuchar más atentamente a los estudiantes, registró el Wall Street Journal.

Geffray señaló que los trabajos comenzarían de inmediato para mejorar la forma en que los estudiantes están representados y son escuchados dentro del sistema educativo. Asimismo, anunció que la próxima semana pondrá en marcha un plan para agilizar la sustitución de los profesores ausentes e iniciará una revisión más amplia de los horarios escolares.

$!Con gases lacrimógenos las autoridades han atacado a los manifestantes de París.
Con gases lacrimógenos las autoridades han atacado a los manifestantes de París. EFE

Sin embargo, los representantes estudiantiles afirmaron que las conversaciones del pasado viernes no dieron lugar a las medidas que buscaban. Los sindicatos estudiantiles hicieron un llamamiento a continuar con los bloqueos y las manifestaciones, e instaron a los estudiantes a sumarse a una tercera jornada de protestas a nivel nacional el martes 6 de octubre. Varios sindicatos de profesores manifestaron que participarían. La CGT, uno de los mayores sindicatos de Francia, también brindó su apoyo a las manifestaciones, lo que plantea la posibilidad de que los disturbios se extiendan más allá del ámbito escolar.

El WSJ reportó que el gobierno del presidente Emmanuel Macron y la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, han acusado a la formación de extrema izquierda Francia Insumisa de alentar los disturbios con fines políticos. El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha rechazado tal acusación.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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