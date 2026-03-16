Donald Trump considera ‘liberar’ a Cuba, asegurando que es una nación debilitada

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Internacional
/ 16 marzo 2026
    Donald Trump considera ‘liberar’ a Cuba, asegurando que es una nación debilitada
    Según el New York Times, la administración de Trump considera la revocación del presidente de Cuba de su puesto para proseguir con las negociaciones Vanguardia

La administración de Trump comenzó diálogos con Cuba para desbloquear el comercio de petróleo en la isla

El 16 de marzo se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios sobre el posible futuro de Cuba, mientras se establecen las conversaciones con el gobierno de La Habana.

Estados Unidos ha mantenido un bloque de venta de petróleo a la isla cubana, tras la intervención en Venezuela, la cual culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. Se ha destacado que el bloqueo comercial provocó que naciones del mundo mandaran ayuda humanitaria a los habitantes cubanos.

En paralelo a dicha adversidad, la administración de Trump ha buscado entablar un acuerdo con el gobierno, sin embargo, se ha destacado que los Estados Unidos mantienen la opción de intervenir en la isla de manera directa, si la diplomacia no consigue resultados.

Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera...Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos’, declaró Trump.

Otras de sus declaraciones que se han resaltado por los medios, son las afirmaciones donde Trump describe a Cuba como ‘una nación fracasada’.

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Según un informe del New York Times, los diálogos de Cuba y Estados Unidos se mantienen, a pesar de las críticas del presidente Trump. No obstante, el reporte de dicho medio destacó que el gobierno estadounidense busca la posibilidad de que la administración de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, sea revocada y así continuar con las negociaciones.

Se estimó que la estrategia solo buscaría sustituir al presidente, mas no el sistema político de la isla. Acto similar con lo ocurrido en Venezuela, tras el posicionamiento de Delcy Rodríguez, la actual presidenta del país sudamericano.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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