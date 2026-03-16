Donald Trump considera ‘liberar’ a Cuba, asegurando que es una nación debilitada

El 16 de marzo se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios sobre el posible futuro de Cuba, mientras se establecen las conversaciones con el gobierno de La Habana.

Estados Unidos ha mantenido un bloque de venta de petróleo a la isla cubana, tras la intervención en Venezuela, la cual culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. Se ha destacado que el bloqueo comercial provocó que naciones del mundo mandaran ayuda humanitaria a los habitantes cubanos.

En paralelo a dicha adversidad, la administración de Trump ha buscado entablar un acuerdo con el gobierno, sin embargo, se ha destacado que los Estados Unidos mantienen la opción de intervenir en la isla de manera directa, si la diplomacia no consigue resultados.

‘Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera...Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos’, declaró Trump.

Otras de sus declaraciones que se han resaltado por los medios, son las afirmaciones donde Trump describe a Cuba como ‘una nación fracasada’.