Drones rusos bombardean una ciudad del sur de Ucrania tras el ataque con mil drones en Kiev durante el fin de semana

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa marcada por una intensa campaña de ataques con drones, mientras los esfuerzos internacionales para alcanzar un acuerdo de paz no muestran avances significativos. Durante la noche del domingo, fuerzas rusas atacaron la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania. De acuerdo con las autoridades ucranianas, varios puntos de la ciudad fueron alcanzados, entre ellos edificios residenciales, una universidad y un centro comercial. Al menos cinco personas resultaron heridas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, denunció los ataques y afirmó que Rusia mantiene una política de escalada militar. También señaló que otras nueve regiones del país fueron atacadas durante la misma jornada. Los nuevos bombardeos ocurrieron apenas un día después de una importante ofensiva ucraniana con drones contra territorio ruso. Moscú aseguró que sus sistemas de defensa aérea interceptaron 244 drones durante la noche, algunos de ellos sobre zonas cercanas a la capital rusa y otros sobre el mar Negro. Por su parte, las autoridades militares de Ucrania informaron que lograron derribar o neutralizar 148 drones lanzados por Rusia durante el mismo periodo. El intercambio de ataques se produce mientras dirigentes internacionales se preparan para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Zelensky ha expresado su intención de reunirse allí con el presidente estadounidense, Donald Trump. Vladimir Putin, en cambio, no tiene previsto asistir al encuentro. Los gobiernos europeos observan con preocupación la continuidad de las operaciones militares rusas y han incrementado sus llamados a Moscú para poner fin a la invasión. Sin embargo, hasta ahora no existen señales claras de que el Kremlin esté dispuesto a abandonar sus principales objetivos en Ucrania.