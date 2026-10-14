Ébola en el Congo supera los 9 mil casos y deja más de 4 mil 300 muertes

El Ministerio de Salud informó de 9 mil 066 casos confirmados y 4 mil 381 muertes, siendo el número de fallecidos cercano a la mitad del total de casos confirmados.

Los casos confirmados en el brote de ébola en la República Democrática del Congo han superado los 9 mil, con más de 4 mil 300 muertes, mientras las autoridades sanitarias luchan por contener un brote que se extiende por siete provincias, según cifras del gobierno difundidas el martes.

El aumento de muertes ha alarmado a trabajadores de la salud y a las autoridades, y una gran proporción de los decesos registrados ocurre fuera de los centros de tratamiento. En el informe más reciente se registraron 88 nuevos casos y se advirtió que “la transmisión comunitaria sigue siendo motivo de preocupación”.

Las autoridades señalan que los casos confirmados representan apenas un tercio de todos los casos, y que muchos no se detectan. El brote se debe al raro virus Bundibugyo, para el cual no hay una vacuna ni un tratamiento aprobados.

Los esfuerzos por contener el virus se han visto obstaculizados por varios factores, entre ellos, los combates entre fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes, lo que ha generado una de las crisis humanitarias más graves del mundo, así como el amplio desdén por las precauciones sanitarias, los intensos movimientos de población y la escasez de suministros médicos y de centros de tratamiento.

El brote ha superado en magnitud los 16 brotes anteriores de Congo y va camino de superar el brote regional de África Occidental de 2014-2016, en el que murieron 11 mil personas.