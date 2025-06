El ataque de Estados Unidos solo retrasó unos meses el programa nuclear iraní, según un informe

Las bombas sellaron las entradas a dos de las instalaciones, pero no derrumbaron sus edificios subterráneos, según las primeras conclusiones.

Exfuncionarios afirmaron que si Irán intentara desarrollar con rapidez una bomba, se trataría de un artefacto relativamente pequeño y rudimentario. Una ojiva miniaturizada sería mucho más difícil de producir, y no está claro hasta qué punto esa investigación más avanzada ha resultado afectada.

Otros funcionarios señalaron que el informe concluía que los tres emplazamientos nucleares —Fordow, Natanz e Isfahán— presentaban daños de moderados a graves, y que la instalación de Natanz había sido la más dañada. No está claro si los iraníes intentarán reconstruir los programas.

“A partir de todo lo que hemos visto —y lo he visto todo—, nuestra campaña de bombardeos aniquiló la capacidad de Irán para crear armas nucleares”, dijo. “Nuestras bombas masivas dieron exactamente en el punto correcto en cada objetivo y funcionaron perfectamente”.

Pero el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa indica que los emplazamientos no fueron tan afectados como esperaban algunos funcionarios gubernamentales, y que Irán conserva el control de casi todo su material nuclear, lo que significa que si decide fabricar un arma nuclear aún podría hacerlo con relativa rapidez.

Los funcionarios entrevistados para este artículo hablaron con la condición de mantener su anonimato porque las conclusiones del informe siguen siendo clasificadas.

La Casa Blanca discrepó con la evaluación. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, dijo que era “rotundamente errónea”.

“La filtración de esta supuesta evaluación es un claro intento de degradar al presidente Trump y desacreditar a los valientes pilotos de combate que realizaron una misión perfectamente ejecutada para destruir el programa nuclear iraní”, dijo en un comunicado. “Todo el mundo sabe lo que ocurre cuando se lanzan perfectamente 14 bombas de más de 13.600 kilos en sus objetivos: la aniquilación total”.

CNN reportó previamente algunos elementos del informe de inteligencia.

Los ataques dañaron gravemente el sistema eléctrico de Fordow, dijeron las autoridades. No está claro cuánto tiempo tardará Irán en acceder a los edificios subterráneos, reparar los sistemas eléctricos y reinstalar el equipo que fue trasladado.

No hay duda de que la campaña de bombardeos “dañó mucho” los tres emplazamientos, dijo Carter.

No obstante, las primeras evaluaciones israelíes de los daños también han suscitado dudas sobre la eficacia de los ataques. Funcionarios de defensa israelíes dijeron que también han recogido pruebas de que las instalaciones subterráneas de Fordow no fueron destruidas.

Antes del ataque, el ejército estadounidense dio a los funcionarios una serie de posibilidades sobre cuánto podría retrasar un ataque al programa iraní. Estas oscilaban entre unos pocos meses en el escenario más bajo y años en el mayor.

Algunos oficiales advirtieron que tales cálculos son imprecisos, y que es imposible saber cuánto tardaría exactamente Irán en reconstruir las instalaciones, si decidiera hacerlo.

A pesar de las afirmaciones de Trump y Hegseth sobre la destrucción de las instalaciones, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha sido más cauteloso al describir los efectos del ataque.

“Esta operación se diseñó para degradar gravemente la infraestructura de armas nucleares de Irán”, dijo Caine en la conferencia de prensa del domingo.

El general Caine dijo el domingo, junto a Hegseth, que la evaluación final de los daños causados por la operación militar contra Irán aún no se había realizado. Dijo que la evaluación inicial mostraba que los tres emplazamientos nucleares iraníes que fueron atacados “sufrieron graves daños y destrucción”.

Caine añadió que era “demasiado pronto” para evaluar cuánto quedaba del programa nuclear iraní.

El general Joseph Votel, excomandante del Mando Central, dijo en una entrevista que tenía “mucha confianza en los sistemas de armamento utilizados”. Pero añadió: “No me sorprende que sobrevivieran elementos. Por eso se hacen las evaluaciones de los daños en combate, porque todo puede salir según lo planeado pero sigue habiendo otros factores”.

En una audiencia en el Senado celebrada el martes, los demócratas también fueron más cautelosos.

“Seguimos esperando las evaluaciones finales de los daños en combate”, dijo Jack Reed, senador por Rhode Island y el líder demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados.

Los oficiales militares habían dicho que, para causar daños más significativos en los emplazamientos subterráneos, habría que atacarlos varias veces. Pero Trump anunció que detendría los ataques tras aprobar la primera oleada.

Antes de los ataques, las agencias de inteligencia estadounidenses habían concluido que Irán no había tomado la decisión de fabricar un arma nuclear, pero que poseía suficiente uranio enriquecido para que, si decidía fabricar una bomba, pudiera hacerlo con relativa rapidez.

Aunque los servicios de inteligencia habían predicho que un ataque de Estados Unidos contra Fordow u otras instalaciones nucleares podría incitar a Irán a fabricar una bomba, los funcionarios estadounidenses dijeron que aún no saben si Irán lo haría.

Los representantes de la Agencia de Inteligencia de Defensa no respondieron a las solicitudes de comentarios.

David E. Sanger colaboró con reportería.

