El Banco de Canadá mantiene en 2.25% su tasa de interés

Internacional
/ 28 enero 2026
    El Banco de Canadá mantiene en 2.25% su tasa de interés
    La autoridad monetaria anticipa que el crecimiento económico será ‘modesto’ a corto plazo por la ralentización del crecimiento de la población y el proteccionismo estadounidense. FOTO: ESPECIAL.

La decisión de este miércoles fue la segunda vez consecutiva que el banco ⁠dejó las tasas estables.

CANADÁ.- En su primera decisión de 2026, el Banco de Canadá anunció que mantiene los tipos de interés sin cambios en el 2.25%, ante los escasos cambios experimentados por la economía del país con respecto a sus proyecciones de octubre.

Pero el Banco de Canadá también destacó en un comunicado que “las perspectivas son vulnerables a las impredecibles políticas comerciales de EU y a los riesgos geopolíticos”.

El banco central canadiense señaló que el crecimiento de la economía estadounidense ha sido superior a lo previsto y que se mantendrá “sólido” gracias a las inversiones en inteligencia artificial y el gasto de los consumidores, a pesar de que los aranceles siguen aumentando la inflación en el país.

En Canadá, la política comercial de EU y “la incertidumbre” están lastrando la economía, y el banco central prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se interrumpió en el último trimestre del año 2025.

Con la inflación estabilizada en torno al 2%, el banco explicó que su política monetaria está concentrada en mantener la cifra en ese objetivo, “a la vez que ayuda a la economía a superar este periodo de ajuste estructural” por lo que ha decidido dejar los tipos de interés sin cambios en el 2.25%.

“Sin embargo, la incertidumbre es elevada y estamos vigilando los riesgos de forma estrecha. Si el panorama cambia, estamos preparados para responder”, concluyó el Banco de Canadá.

