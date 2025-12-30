Gobierno de Sheinbaum asegura que hay un incremento en número de trasplantes de órganos

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el Secretario de Salud, David Kershenobich ha sostenido un incremento del número de trasplantes de órganos en México, acompañado de los porcentajes de supervivencia de pacientes y de donadores vivos.

Por lo que la mayoría de los trasplantes de riñón, hígado y corazón se llevan a cabo en hospitales públicos, representando 76.7% de esos procedimientos médicos.

Afirmó que se ha trabajado intensamente en lo que tiene que ver con trasplantes de órganos, detallando que cada caso requiere de tratamientos de inmunosupresión por muchos años, los cuales no les ha faltado a los pacientes.

Durante 2025 se han llevado a cabo 2 mil 783 trasplantes de riñón en el país, de los cuales cerca de tres cuartas partes se realizaron en hospitales públicos.

En el acumulado de los últimos cinco años, la cifra asciende a 14 mil 347 procedimientos, con predominio de donaciones en vida —10 mil 104 casos— frente a 4 mil 243 provenientes de donantes fallecidos. Al respecto, se destacó que, con el tratamiento y seguimiento adecuados, quienes donan un riñón pueden retomar plenamente su vida cotidiana.