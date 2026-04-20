Pide El Chapo regresar a México y reabrir su caso pese a negativas previas

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/ 20 abril 2026
    Pide El Chapo regresar a México y reabrir su caso pese a negativas previas
    La solicitud incluye extradición y repetición del juicio, pese a que tribunales estadounidenses han rechazado antes nuevos intentos similares. ESPECIAL

Desde ADX Florence, Joaquín Guzmán Loera volvió a escribir a la corte que lo sentenció para pedir cambios en su régimen de visitas

CDMX.- El exnarcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, envió una nueva carta en inglés a la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, para solicitar que su familia pueda visitarlo y que se incluya una cláusula de extradición para regresar a México.

Guzmán Loera, quien cumple sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, ha aprendido inglés en prisión y anteriormente ya había remitido otra carta, también en ese idioma y de su puño y letra, en la que pedía un “trato justo”.

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En esta ocasión, además de insistir en ser tratado con justicia, el exlíder del Cártel de Sinaloa pidió “alivio en los derechos de visita de mi familia” y planteó “una cláusula de extradición para estar de regreso en México”, según el contenido de su misiva.

En el escrito, Guzmán Loera aseguró que se trata de “una carta cortés de reclamación” dirigida al juez Brian Cogan, quien encabezó el proceso penal en su contra, y señaló presunto “abuso de la política judicial” y de “la octava enmienda”, en referencia a sus condiciones y situación en prisión.

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También solicitó “una repetición del juicio”, con el argumento de tener “la oportunidad de recuperar mi libertad”, y concluyó agradeciendo a los jueces y pidiendo que se le responda “con una respuesta amable”.

En distintas ocasiones, Guzmán Loera ha denunciado malos tratos, incomunicación y falta de alimentación apropiada, entre otros señalamientos sobre su permanencia en prisión.

De acuerdo con la información disponible en la nota base, la justicia estadounidense ha rechazado en reiteradas ocasiones las solicitudes de un nuevo juicio y ha mantenido en firme su sentencia de cadena perpetua.

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