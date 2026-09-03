El déficit comercial de EU aumentó un 24.4% en julio hasta 88 mil 600 millones de dólares

WASHINGTON.- El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 24.4% en julio, hasta alcanzar los 88 mil 600 millones de dólares, según publicaron este jueves la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

En julio, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 2.8% con respecto al mes anterior, hasta los 399 mil 300 millones de dólares, mientras que las exportaciones cayeron un 2.1%, hasta los 310 mil 700 millones de dólares.

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El aumento del déficit de bienes y servicios en el séptimo mes de 2026 reflejó un incremento de 17 mil 600 millones de dólares en el saldo negativo de bienes, hasta los 119 mil 600 millones, y un aumento de 200 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 31 mil millones.

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios se redujo en 188 mil 400 millones de dólares (29.6%) con respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron 237 mil 200 millones de dólares (12%) y las importaciones crecieron 48 mil 800 millones de dólares (1.9%).

El alza en las importaciones de bienes, por valor de 11 mil 400 millones de dólares, hasta situarse en 320 mil 600 millones en julio se debió sobre todo a un crecimiento de 14 mil 400 millones de dólares en los bienes de capital, entre ellos las computadoras y sus accesorios.

Las importaciones de servicios disminuyeron 600 millones de dólares, situándose en 78 mil 700 millones.

El descenso en 6 mil 200 millones de dólares de las exportaciones de bienes, hasta los 201 mil millones, respondió principalmente a la caída de 8 mil 700 millones de dólares en las ventas de suministros y materiales industriales, entre ellos el crudo (4 mil 500 millones de dólares) y el oro no monetario (3 mil 900 millones de dólares).

Las exportaciones de servicios disminuyeron 400 millones de dólares, situándose en 109 mil 700 millones de dólares.

En el comercio de bienes, en julio el déficit de Estados Unidos con México aumentó en 7 mil 200 millones de dólares, alcanzando los 27 mil 500 millones, mientras que el que mantiene con China se situó en 15 mil 200 millones, y el de la Unión Europea quedó en 8 mil 900 millones.

El balance con Suiza pasó de un superávit de 2 mil 900 millones de dólares en junio a un déficit de 600 millones en julio.

El déficit con el vecino Canadá disminuyó 3 mil 700 millones de dólares, situándose en 3 mil 200 millones en el séptimo mes del año.