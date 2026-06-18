Trump niega que Estados Unidos vaya a pagar 300 mil millones a Irán como parte del acuerdo

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Internacional
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    Trump niega que Estados Unidos vaya a pagar 300 mil millones a Irán como parte del acuerdo
    El único papel que tendrá el gobierno estadounidense será el de relajar sanciones para facilitar las transferencias económicas necesarias. ESPECIAL.

Además se informó que la República Islámica solo tendrá beneficios económicos si respeta los términos del acuerdo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que su país vaya a pagar 300 mil millones de dólares a Irán como parte del acuerdo para poner fin a la guerra y lo tachó de “propaganda demócrata”.

“No existe ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es noticia falsa! Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. ¡Miren la bolsa! ¡Propaganda demócrata en acción!”, escribió en la red Truth Social.

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El memorando de entendimiento con Irán, firmado por el propio Trump el miércoles en el Palacio de Versalles, en Francia, contempla un plan de inversiones de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, así como la liberación de 24 mil millones de fondos iraníes congelados por las sanciones.

Sin embargo, según fuentes estadounidenses, los recursos serán sufragados por países de Oriente Medio.

El vicepresidente, JD Vance, compareció este jueves en rueda de prensa para defender el acuerdo, criticado por el ala dura del Partido Republicano, y aseguró que Irán no recibirá “ni un centavo” de Estados Unidos.

“Creo que ha sido tergiversada por ciertos sectores de los medios la idea de que los iraníes reciben todos estos beneficios. Se escuchan cifras como 300 mil millones de dólares o 24.000 millones, u otras cantidades de dinero, pero la realidad es que la única manera en que los iraníes obtendrían cualquiera de esos recursos —ni un solo centavo, por cierto, proveniente de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia— es si cumplen plenamente y cambian su comportamiento”, dijo.

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