El ejército estadounidense lanza ataques aéreos contra Irán tras el frustrado ataque con misiles

El último ataque se produjo después de que Estados Unidos se asociara con Arabia Saudí para atacar a las milicias respaldadas por Irán en el vecino Irak, matando al menos a 20 combatientes y seis asesores iraníes.

El ejército estadounidense anunció a primera hora del jueves que había completado “una intensa oleada de ataques contra Irán ” en respuesta a un ataque con misiles iraníes anterior contra una base estadounidense en Jordania.

El Comando Central informó en una publicación en redes sociales que, en el transcurso de dos horas, Estados Unidos atacó “decenas” de objetivos pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos centros de mando militar, así como instalaciones de misiles y drones, y emplazamientos de vigilancia y defensa costera.

Los nuevos ataques se produjeron horas después de que el presidente Donald Trump prometiera golpear a Irán “con mucha fuerza” tras el ataque a una base en Jordania que alberga tropas estadounidenses.

Los medios estatales iraníes informaron de que dos personas resultaron heridas en los ataques perpetrados en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y que también se registraron explosiones en la provincia de Juzestán, al noroeste del país.

Por otra parte, ataques con drones provocaron incendios en dos buques de gas natural en el puerto egipcio de Damietta, según la empresa británica de seguridad marítima Ambrey.